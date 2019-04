La cuchipanda Sus filas la engrosarían 'trepas', trincones, progres de toda laya y jaez y cuyo izquierdismo llega justo hasta donde sólo llegan sus propios intereses o sus ambiciones personales BLAS LÓPEZ ÁVILA Sábado, 13 abril 2019, 01:54

La irrupción en estos días en la política española del presidente mejicano López Obrador, a través de su misiva al jefe del Estado español, no merecería por mi parte mayor comentario sino para confirmar mi arraigado convencimiento de que ya está tardando, y mucho, la creación de una organización internacional de 'Gilipollas sin Fronteras'. Dicho lo cual, poco más que añadir a la necedad, la ignorancia y malas artes de un tío que tiene a su país como lo tiene: elevadas cotas de violencia, extorsión, tráfico de drogas, sometimiento brutal de la población indígena… Como acabo de decir, por mi parte no merecería mayor comentario de no ser por la entrada en la ficticia polémica de la cuchipanda. Les cuento:

Para los que tenemos firmes convicciones republicanas siempre hemos visto con cierto alborozo los desmanes borbónicos que tanto bien hacían a la causa republicana. Siempre he dicho, para quien me quisiera escuchar, que los Borbones hacían más en pro de la República que cualquier manifiesto, debate parlamentario o manifestación callejera en torno a la monarquía. Pero –¡oh, cielos!– he aquí que cuando, debido a esas actitudes tan poco edificantes, la monarquía se encuentra en sus horas más bajas viene la cuchipanda a tirarle un chaleco salvavidas. Hay que decir ya que la cuchipanda entraría a formar parte como miembro –quizá 'miembra'– de pleno derecho de esa organización internacional a la que me refería más arriba. Una cuchipanda cuyas filas la engrosarían 'trepas', trincones, progres de toda laya y jaez y cuyo izquierdismo llega justo hasta donde sólo llegan sus propios intereses o sus ambiciones personales, en un ejercicio de cinismo e impostura sólo equiparable a su analfabetismo integral. Porque si no, a ver cómo me explican que hayan sido ellos los primeros en lanzarse a ponerse al lado de López Obrador y exigir al jefe del Estado que pida perdón –esta expresión tan cursi y tan en boga de la cuchipanda– por los acontecimientos ocurridos hace cinco siglos. No es serio, ni riguroso, ni responde a los patrones de interés por la cultura que cabría suponer en una izquierda sólidamente formada ideológica, histórica y filosóficamente.

«Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad» Bertolt Bhecht

Y es que, parafraseando el anuncio publicitario, recomendaría a la cuchipanda que «hay que leer más». Porque si así lo hicieran, no pondrían tanto énfasis en hacer el estrepitoso ridículo como el que acaban de hacer con este episodio. No mezclarían, en un 'tótum revolútum', –no sé si por mala fe o por ignorancia supina– conceptos como contemporaneidad, coetaneidad e historia. Conocerían que es el propio dominico en su 'Prólogo del obispo fray Bartolomé de las Casas o Casaus para el muy alto y muy poderoso señor el príncipe de las Españas, don Felipe, nuestro señor', el primero en reconocer la legitimidad y magnitud colosal de la empresa que supuso la Conquista de América: «…de aquellos tantos y tan grandes e tales reinos, y, por mejor decir, de aquel vastísimo e nuevo mundo de las Indias, concedidos y encomendados por Dios y por su Iglesia a los reyes de Castilla para que se los rigiesen e gobernasen, convirtiesen e prosperasen temporal y espiritualmente…». Conocerían que en la época a la que nos referimos aún no existen los estados y conocerían que, tal como recuerda tan brillantemente en su artículo –'Ante el 12 de octubre'– nuestro historiador y profesor granadino Emilio Atienza, «la libertad del indio proclamada por Isabel la Católica en 1500 es nuestro primer y legítimo orgullo, […] recordemos que la esclavitud estaba legalmente reconocida, y los abusos, que se produjeron fueron combatidos por los mismos españoles entre los que destacó el padre Las Casas, por el contrario no hubo figura semejante ni leyes parecidas en las colonizaciones inglesa y francesa». Conocerían la publicación reciente de Mª Elvira Roca Barea 'Imperiofobia y Leyenda Negra', Siruela Ediciones, la otrora trabajadora del CSIC y exprofesora de Harvard, en la que desmonta mitos y falsedades acerca de nuestro pasado, y no serían tan osados en sus intentos de someter a la Historia a sus veleidades tan interesadas como totalitarias. O la izquierda seria –que aunque en menor medida, también existe– se deshace del lastre de esta tropa de 'pagafantas' y 'buscacarguillos' o su debacle estará asegurada para convertirse en una mera fuerza residual o folklórica.

Por lo demás –y sin entrar en consideraciones históricas de mayor calado– para los que pensamos que el ser humano es un auténtico hijo de puta, nos basta con aceptar tan trágica situación. Pero lo que no estaré dispuesto a aceptar jamás es que mis compatriotas sean de peor ni mejor condición que el resto de los mortales, sea cual sea su procedencia. Si acaso, eso sí, algunos algo más gilipollas.