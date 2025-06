Lorca: literatura 'del antes'

Son frecuentes las alusiones –a veces rotundas afirmaciones– al carácter infantil de la personalidad de Federico García Lorca. Hasta sus propios familiares hicieron comentarios al ... respecto, aunque, sin duda, con un sentido muy diferente a las que he aludido en primer término, a veces zahirientes y con tintes burlescos, de personas que nunca lo conocieron. Su hermano Francisco hablaba de «adolescencia prolongada» en Federico, y su madre Vicenta constataba la niñez extendida no solo en Federico, sino en sus cuatro hijos, con expresiones como «estos hijos míos tan aniñados», especialmente cuando se refería a la afición de los cuatro hermanos, ya de mayores, a practicar juegos infantiles como el juego de los besos o el juego de la sortija, ¡ojo!, al que se sumaba con frecuencia el pater familias don Federico García Rodríguez.

Ese 'espíritu infantil' de Lorca se dejaba ver bien a las claras en la relación que de adulto mantuvo con los hijos e hijas de sus amistades, y que tan fielmente han recogido algunos de sus biógrafos y biógrafas. Especialmente relevantes son los testimonios recopilados por Eulalia-Dolores de la Higuera en su libro 'Mujeres en la vida de Federico García Lorca' –Diputación Provincial de Granada. Granada-1980–: «Cuantas veces llamaba él mismo... para que mis hijos fueran a su casa a las representaciones de cristobicas que él organizaba; mis chiquillos se divertían a lo grande y los dejaba embobados» (Gloria Ibáñez). En casa de Eugenia Gómez Contreras, Federico realizó la primera exposición de sus dibujos. Eugenia dijo a su hermana Cristina: «Tráete a los niños a merendar y que vean la exposición de Federico, que ha quedado muy graciosa... Federico estuvo encantador con ellos, riendo y hablando y enseñándoles los dibujos». Eloisa Morell, esposa de Antonio Gallego Burín, entonces amigo de Federico, cuenta que «...venía mucho por esta casa. Le volvían loco los niños, y con mis hijos Quico y Manolito se ponía a jugar en cuanto llegaba. Como era fuerte y fornido, los cogía en brazos y los echaba por alto, asustándome a mí, que le decía: por Dios Federico ten cuidado, que me los vas a matar. Pero a los chiquillos les encantaba y se reían como locos diciéndole: más Federico, más. Federico tenía un corazón de oro».

Una de las declaraciones más emotivas que se han realizado al respecto la hizo su ahijada, Isabel Clara, hija de su íntimo amigo Manuel Ángeles Ortiz y Paquita Alarcón quien murió en Madrid al año y medio de dar a luz a Isabel Clara. La niña Isabel Clara fue enviada a Granada por Manuel Ángeles para que fuese cuidada por la abuela Isabel, madre de Manuel Ángeles. Desde entonces, como buen padrino, Federico la visitaba y la sacaba a pasear siempre que volvía a Granada. Así describe Isabel Clara los encuentros con el padrino Federico en su libro de memorias 'A la sombra de un olivo' –Fundación Universidad Rey Juan Carlos. Madrid-2006–: «Se tomó muy en serio su papel de padrino. Al parecer escuchó con mucha atención lo que el cura le decía sobre las obligaciones que tenía conmigo [...] Lo que sí tenía era un padrino que me adoraba. Cuando estaba en Granada venía todos los días a verme, incluso venía a buscarme a los jardines de la Alhambra donde mi nodriza me dejaba jugar. Bajábamos cogidos de la mano y cantando canciones por la Cuesta Gomérez. Me contaba cuentos que él inventaba y que me hacían mucha gracia, pues a veces hasta me los explicaba con gestos, y si tenía tiempo se quedaba conmigo en casa para asistir a mi cena».

No es este momento para hablar de teorías que el mundo de la psicología establece sobre la influencia de la infancia en el adulto y sus implicaciones en visiones de un mundo más justo y pacífico, pero sí lo es para incorporar algunas de las opiniones de escritores e intelectuales que he tenido la suerte de conocer sobre 'literatura e infancia'. Quizás, el autor más prolífico en esta temática sea el vallisoletano Gustavo Martín Garzo quien, en varias de sus obras, pone en boca de los personajes, o en la suya propia, frases como las siguientes: «La capacidad para percibir la belleza surge de una cualidad de la conciencia que ningún aparato crítico puede proporcionar. Son los niños los que la poseen en grado sumo» –'La rama que no existe'. Ed. Destino. Barcelona-2019–. «Los recuerdos de la infancia pertenecen también a la literatura porque para el niño el mundo es el escenario de un cuento [...], en el niño, realidad y ficción se confunden [...] Lo maravilloso pertenece al mundo de la infancia, del amor, de la poesía, a ese estadio de las cosas en que todo permanecía abierto, porque el mundo se acababa de crear» –'El pozo del alma'. Edit. Anaya. Madrid-2001–.

En el artículo 'Cómo escribir literatura' –EP, 19/04/2025–, el autor y crítico literario Nadal Suau hace referencia al libro Escribir antes de Sabina Urraca reflexionando de la siguiente manera: «¿Y si escribir literatura se refiere al deseo de volver a escribir como en la infancia, antes del compromiso profesional, antes del realismo de la industria? [...] ¿Y si después de todo, leer y escribir literatura consistiera en un esfuerzo de gigantes por vomitar el cinismo y aparecer como niños de nuevo sobre la Tierra?»

Pareciera que los textos de Martín Garzo y Nadal Suau fuesen trajes hechos a medida de Federico García Lorca. ¿Quién no reconoce al granadino de Fuente Vaqueros por su capacidad para percibir la belleza como cualidad de su conciencia no corrompida de niño ante un asombroso mundo recién creado ante sus ojos? Esa infancia como escenario del teatro en el que Lorca mezclaba, conjugaba, realidad y ficción –las misicas, los altaricos, los teátricos familiares en los que participó y fue protagonista principal desde niño–. ¿No será que admiramos el genio lorquiano por su 'escritura del antes'? Pero no como dice Suau, «por un esfuerzo de gigantes por vomitar el cinismo», sino por una cualidad natural, innata de Lorca –quizás heredada como yo aventuro en mi libro– para escribir sin prejuicios, sin condicionantes, como un niño siempre presente en el Lorca adulto, siempre maravillado por la belleza y afligido por las desigualdades sociales que le rodeaban. Su amor por los niños y niñas y la defensa constante que hizo en todo momento de su época infantil, ¿no serían en definitiva una declaración de amor por la literatura sin ataduras, sin hipocresías, sin límites? «Los recuerdos, hasta los de mi más alejada infancia, son en mí un apasionado tiempo presente» –'Federico García Lorca'. Obras completas. 1986, p. 523–.

* Cristino Alonso es autor de 'Fenotipo Federico o el lenguaje de los genes lorquianos'. Aliar Ediciones. –Granada, 2022–