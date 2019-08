Criaturas entrañables Tribuna España está entre los países primeros en la lista de abandonos anuales de perros y gatos, barajándose una cifra en torno a los 138.000. Es cierto que ellos nunca nos dejarían, salvo cuando la vida se les apaga y han de marcharse dejando sumidos en el dolor a quienes les han proporcionado cariño y cobijo JOSÉ GARCÍA ROMÁN Viernes, 23 agosto 2019, 22:37

Se vuelve a desmentir que el verano sea propicio a desafectos y traiciones a las mascotas. De hecho, la campaña 'Ellos nunca lo harían', para concienciar sobre los abandonos de animales, se mantiene durante todo el año. Lo que sí se sabe es que España está entre los países primeros en la lista de abandonos anuales de perros y gatos, barajándose una cifra en torno a los 138.000. Es cierto que ellos nunca nos dejarían, salvo cuando la vida se les apaga y han de marcharse dejando sumidos en el dolor a quienes les han proporcionado cariño y cobijo. La decisión de acoger animales de compañía exige asumir responsabilidades pues son seres interdependientes que «sienten y padecen», no objetos ni juguetes; por lo que se ha de superar la etapa de 'algo' para pasar a la de 'alguien' que requiere protección, no desentendernos de ellos, pensando que acaso tengan una razón que nuestra razón no entienda. Se echa en falta concienciación del problema, para lo que habría que prestar atención al control en los criaderos, planificar la esterilización y penalizar los maltratos. Alguna voz se ha alzado proponiendo un pequeño impuesto que garantice más el vínculo con la mascota.

Si nosotros somos personas por ser animales racionales, ¿por qué ellos han de ser animales irracionales y no criaturas, que en ciertas actitudes nos superan a tenor de sus posibilidades? Hay perros héroes que salvan vidas aunque pierdan la suya. Por el contrario, abundan personas que alcanzan tal grado de perversidad que pierden el derecho a ser consideradas humanas. Si algunas criaturas matan por instinto, o para alimentarse o defenderse, nosotros no nos quedamos atrás; con el agravante de que supuestamente somos racionales. Es hermosa la expresión «hermanos menores», atribuida a san Francisco de Asís.

Ignoramos lo que se oculta tras las miradas y los gestos de gatos y perros, por ejemplo. Hemos de mostrar sensibilidad con estos seres para los que algunos Papas han tenido especial recuerdo, como Juan Pablo II o Francisco. Si hay quienes reclaman un lugar de felicidad para ellos después de su muerte, ¿Dios no lo va a haber previsto si les muestra una particular ternura en el libro del Génesis como miembros de la Creación? En la plaza de san Pedro en Roma, el 17 de enero, festividad de san Antón, bendicen a los animales, como en tantos lugares de España.

Rubén Darío dedica unos versos al «hermano lobo», presente en la biografía de san Francisco, mediante el poema 'Los motivos del lobo'. Es conocida la anécdota de un lobo que había sembrado el terror en un pueblo porque amenazaba al vecindario y mataba el ganado. En el encuentro con Francisco de Asís mostró arrepentimiento y prometió no portarse mal, ser bueno e inclusive convivir con la gente. Y así fue. Pero en ausencia del santo volvió a sus andadas faltando a su promesa. Al reprenderle Francisco, se justificó diciendo que el cambio producido se había debido al comprobar el comportamiento humano, sus vicios y maldades. Esta vivencia le llevó a romper el compromiso. Y añadió: «me sentí lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente». El filósofo inglés Thomas Hobbes divulgó la milenaria frase «el hombre es un lobo para el hombre», hoy en plena vigencia.

Criaturas como los gatos y los perros son modelo de fidelidad y compañía en tiempos de soledades y abandonos. Es sabida la valiosa ayuda de los perros al ciego o a la policía. No obstante, solemos decir: «Dan mucho quehacer»; ¿nosotros no? «Son convenencieros»; ¿nosotros no? La sensibilidad, aunque dolorosa, es oxígeno de nuestras vidas y, por tanto, necesario para respirar hondo, hasta los alvéolos pulmonares. Y es fuente de solidaridad y empatía, compatible con unos seres vivos tan entrañables.

Todos tenemos dolorosas experiencias de pérdidas familiares y en muchos casos también de mascotas. El corazón no distingue en los quereres; sólo en la intensidad. Cuando por la traición de una cruel enfermedad o porque finalizó su ciclo vital nos deja una mascota, se quedan clavadas en el alma su 'voz', sus caricias, sus peculiares mensajes expresados en tardes, noches y mañanas de otoño, invierno, primavera o verano, de lluvia, frío o sol, y permanece su memoria dormida en los rincones de la casa, a modo de nebulosa de ensueño. Además de las lágrimas se merecen constante gratitud, pues somos barro como ellos. Por eso, el Papa Francisco en su Carta Encíclica Laudato si' recuerda que «todo ensañamiento con cualquier criatura es contrario a la dignidad humana» y aconseja un cuidadoso trato semejante al del 'pobrecito' de Asís. Seguramente nos vendría bien meditar la siguiente frase: «Todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde».