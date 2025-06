Corruptos y corruptores

José María Granados Periodista Miércoles, 18 de junio 2025, 23:07 Comenta Compartir

Pepe 'El Tomillero', que jamás se atrevería a poner la mano en el fuego por ningún prestidigitador de la política, los de pajarita y chaleco de color metalizado o con lentejuelas, todavía recoge más carga en su batería de ciudadano con los últimos acontecimientos que se han conocido, piensa que la corrupción se apodera del escenario independientemente del protagonista que esté sobre él.

La corrupción está en la condición humana y crece con el poder. La pena es que no se suele detectar por adelantado y menos aún desde aquella perspectiva del refranero español que llega a hacer historia con eso de «quien hace la ley, hace la trampa». ¿Y quienes hacen las leyes? Sólo las hacen quienes tienen poder. Y no sólo las hacen, sino que las imponen y dejan además la puerta siempre abierta a que otros las interpreten.

Nunca he entendido que, en las mismas circunstancias, y ante los mismos hechos, las penas varíen. Dejarla a la interpretación subjetiva de alguien no asegura su cumplimiento, y menos si no sabemos que hay que cumplirla. Ahí tienen cada semana el fútbol, con jueces de campo, testigos directos de lo que ocurre en el terreno de juego; jueces de banda en su apoyo y jueces de VAR, con cámaras, moviolas, p'alante, p'atrás , repeticiones, perspectivas, tecnología matemática, técnica… y si quieres arroz catalina. Mano del Almería, penalti; mano de Barcelona o del Madrid, involuntaria o falta del rival. Con lo fácil que hubiera sido legislar: «Será penalti cuando, en cualquier posición, un jugador defensor toque el balón con cualquier parte de su cuerpo que vaya desde el hombro hasta la uña de cualquiera de sus extremidades superiores». Total, si eso sucede diez veces, pies diez penaltis y menos VAR y menos copas.

Pero es que los legisladores, en el fútbol y en los Parlamentos, siempre dejan la puerta entreabierta, quizás por si en algún momento tienen que salir corriendo. Desde que se abolió la ley del Talión ya nada es igual. Como tampoco lo es desde que Pedro Pacheco, alcalde de Jerez, dijo aquello de «la justicia es un cachondeo». Desde entonces no sé si ha ido mejor o peor, eso sí, es lenta como ella sola y, además, desigual, tanto que hay quien se muere antes de conocer la sentencia, incluso antes de ser juzgado o de acudir a juicio como acusación.

Ahí empiezan nuestros males. Luego, aumentarían las reflexiones con cosas como aquella de Sor Juana Inés de la Cruz, allá por el siglo XVII: «¿… Cuál es más de culpar, /aunque cualquiera mal haga:/ la que peca por la paga /o el que paga por pecar?». Pues ahora, con los modelos de corrupción consentidos -no se ha puesto remedio todavía y miren que ha habido casos desde que se hizo la Constitución del 78-, tenemos lo mismo. Unos que son corruptos y otros que son corruptores. ¿Y que les va a pasar? A los primeros quizás les libre una amnistía -aprobada por los mismos legisladores- y a los segundos, nada… por ahí hay algunos de ellos que van de plató en plató cobrando un caché y todo. No hay que poner la mano en el fuego porque quien lo hace está abocado a quemarse y si se quema y se le queda la mano negra y una mano negra es una mano negra en todos sus sentidos.