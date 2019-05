Conservar la naturaleza Juan Traba | Profesor de Ecología de la Universidad Complutense de Madrid Debemos exigir una política agraria menos agresiva y plegada a los intereses de 'lobbies' industriales JUAN TRABA Lunes, 27 mayo 2019, 00:20

Desde los lejanos tiempos en que Félix Rodríguez de la Fuente nos aleccionaba con gravedad catódica en horario estelar, la sociedad española ha cambiado profundamente su percepción acerca de la conservación de la naturaleza. La llegada de la democracia, la incorporación a la UE y el arrastre modernizador de una sociedad joven y exigente impulsaron la conservación de especies y espacios, y generaron un cambio tan profundo que un español de los 70 difícilmente reconocería como propios.

Un pasado reciente (parcialmente) luminoso. Gracias a ese impulso, actualmente cerca del 27% de la superficie española está incluida en alguna de las figuras de la Red Natura 2000, la red de espacios protegidos surgida al amparo de las directivas europeas de aves y de hábitats. Esta Red no es una suma simple de espacios protegidos, sino que trata de vincular desarrollo sostenible y conservación, y servir de motor de oportunidades para las zonas rurales. Cuenta con mecanismos específicos de financiación europea, a través del programa Life, y han sido estos fondos los que han proporcionado el apoyo necesario para revertir el declive de especies emblemáticas que, hasta hace pocos años, se encontraban gravemente amenazadas.

Así, el lince ibérico ha pasado en los últimos 15 años de menos de 100 ejemplares en libertad a cerca de 600. El águila imperial muestra un crecimiento continuado desde las 150 parejas censadas a principios de siglo, a las más de 500 actuales. En la misma línea, el antaño casi extinto oso pardo ha pasado de apenas seis osas con crías en la Cordillera Cantábrica a finales de los 80 a un total de 330 osos cantábricos en 2018. Atendiendo a estos casos de éxito podría parecer que el futuro de la conservación en España es halagüeño.

Un futuro inmediato (bastante) oscuro. Sin embargo, negros nubarrones ensombrecen el futuro. El desarrollo de la Red Natura 2000 es aún incompleto, como reiteradamente señalan estudios científicos. A pesar de ello, desde Bruselas llegan cada poco peligrosos globos sonda acerca de la necesidad de reducir su cobertura. Parece que a algunos de nuestros legisladores europeos no les interesa que haya una Europa al amparo de depredadores urbanísticos, agrícolas o industriales.

La política europea, y la implementación que de ella se hace a escala nacional, es también la responsable de que la Política Agraria Común (PAC) continúe siendo el principal depredador de recursos naturales en España. La PAC, a pesar de débiles intentos de suavizarla o reverdecerla en los últimos años, ha sido el motor primordial de una agricultura intensiva y explotadora de agua y suelo, y en los últimos años, de aplicación masiva de herbicidas y pesticidas varios. Por ejemplo, la siembra directa, con mínima roturación del suelo, ha incrementado su superficie en España un 122% en los últimos ocho años. El reverso tenebroso de ello ha sido el incremento paralelo del 16% en la comercialización de herbicidas y del 21% de fungicidas para uso agrario en España. Como consecuencia de esta profunda intensificación nos encontramos con un dramático declive de la biodiversidad asociada a los espacios agrarios, de lejos la más amenazada de Europa. Más de 1,1 millones de barbechos tradicionales y de 8,8 millones de ovejas han desaparecido del paisaje español en los últimos 15 años, y con ellos se nos marchan nuestros últimos sisones, cernícalos primillas, avutardas o alondras ricotí.

Encaramos más problemas. El cambio climático, que no sólo afecta gravemente a nuestras vidas, sino a la mayoría de las especies con las que convivimos; la invasión de especies exóticas, vectores de graves enfermedades y competidores feroces que desplazan o aniquilan a las autóctonas; el estigma que aún acarrean especies clave para el mantenimiento de ecosistemas saludables, como el lobo, que en su lenta expansión por la Península encara los mismos ancestrales odios que casi provocaron su extinción; o la emotiva ingenuidad, alarmantemente desprovista de criterios técnicos y científicos, con que determinados activistas afrontan la relación de ser humano y naturaleza, y que algunos grupos políticos incorporan alegremente a sus programas.

Compromiso de no desfallecer. A pesar de las oscuras perspectivas no hay que desfallecer. Es el momento de perseverar en la defensa activa de nuestro patrimonio natural y exigir adecuadamente a nuestros responsables políticos. Hay que impulsar el desarrollo de los planes de conservación o recuperación de las numerosas especies catalogadas que carecen de ellos. Lo mismo para los planes de gestión de los espacios protegidos, que definen y delimitan los usos compatibles con la conservación. Perseveremos también en la conservación de las especies en su hábitat, apoyando y compensando a los agricultores y ganaderos a los que la coexistencia con la fauna silvestre ocasione daños y pérdidas. Ellos son fundamentales para la conservación de nuestra biodiversidad. Igualmente, debemos exigir una política agraria menos agresiva y más compatible con la conservación, menos plegada a los intereses de lobbies industriales. No podemos esperar, el futuro ya está aquí; la decisión es nuestra.