May complica el 'brexit' Editorial Los parlamentarios británicos deberán volver a votar el Tratado de Retirada con los añadidos introducidos Jueves, 23 mayo 2019, 00:38

Theresa May anunció el martes una nueva propuesta de Tratado de Retirada, basada en las anteriores pero que incluye admitir la posibilidad de que los ciudadanos pudieran votar en un segundo referéndum sobre el 'brexit', si los diputados de la Cámara de los Comunes optan por convalidar un plan que ya han rechazado tres veces. El paquete incluye también la oferta de una unión aduanera provisional con la UE hasta las próximas elecciones generales, una mejora de la situación de los trabajadores, ciertas garantías sobre el medio ambiente y otras medidas con las que espera atraer a una mayoría de diputados. Esta propuesta a la desesperada llega poco después del fracaso de las negociaciones entre los tories y el Partido Laborista, y cuando May ha aceptado ya anunciar dentro de poco la fecha de su propia retirada. Ahora, por tanto, los parlamentarios británicos deberán volver a votar el Tratado de Retirada con los añadidos introducidos, así como si desean o no un segundo referéndum. Si se aprobara el Tratado y no el referéndum, el Reino Unido saldría de la UE el 31 de julio; si se aprobara el referéndum, todo volvería a empezar. Y si no se aprueba ni lo uno ni lo otro, proseguiría el desaguisado, que debería acabar en todo caso antes del 1 de noviembre.