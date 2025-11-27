«¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de República, para demostrar su capacidad? Y ¿por ... qué no los hombres? ¿Por qué el hombre, al advenimiento de la República, ha de tener sus derechos y han de ponerse en un lazareto los de la mujer?» Estas son sólo 53 de las 1.594 palabras pronunciadas por la diputada Clara Campoamor en su discurso ante las Cortes el 1 de octubre de 1931. Gracias a su lúcida argumentación quedó aprobado el voto femenino en España. Tras el golpe de estado y durante la dictadura de Franco ya sabemos qué pasó, pero quiero centrarme en la figura y mensaje de una política que permanecerá en nuestra memoria como paradigma de progreso y libertad en lugar de quien representa, además de todo lo contrario, la muerte y la exterminación más sanguinaria en España.

En ese discurso, Campoamor se refiere a estadísticas para reforzar su teoría de que la mujer estaba igualmente capacitada para ejercer su derecho a decidir quién quería que gobernara el país, tanto si lo hacía a derechas como a izquierdas, pero que tenía la misma capacidad de raciocinio para ello con independencia del mismo derecho como ser humano.

Campoamor introdujo en el debate un elemento muy novedoso, el de las estadísticas. Las efectuadas, dijo, desde 1868 hasta el año 1910 sobre alfabetización en España indicaban que «mientras el número total de analfabetos varones, lejos de disminuir, había aumentado en 73.082, el de la mujer analfabeta había disminuido en 48.098»; es decir, la disminución en los varones -más cercanos, incluso al saber y educación- era sólo de 12,7%, mientras que en las mujeres era del 20,2 y que esa tendencia, pese a no existir ya datos estadísticos, era absolutamente ascendente llegando a afirmar en su discurso en las Cortes que ese año ya había más analfabetos hombres que mujeres.

Clara Campoamor, de Acción Republicana, no se planteaba las consecuencias que otras progresistas -como Victoria Kent, Socialista- vaticinaban y era que el voto femenino tendería a la derecha. Así fue, pero pudieron votar. Se ve que no les gustó lo que vieron y, en las siguientes, ganó la unión de izquierdas. Fue en 1936. A partir de entonces, ya sabemos la gran desgracia que tuvimos y que seguimos arrastrando y que hoy representa un ejemplo claro de cómo la derecha no acepta -ni aceptará- democráticamente perder unas elecciones. El fascismo, además de matar lo diferente, se ha cebado con los derechos de las mujeres y los partidos ideológicamente afines a ese sistema pero disfrazados de derecha lo está haciendo y lo volverán a hacer en cuanto ostenten el poder absoluto.

Eso, las mujeres lo sabemos y de ahí las nuevas estadísticas. Los hombres menores de 25 se han desplazado más a la derecha que nunca, mientras que las mujeres de esta edad han virado a la izquierda, según los datos de la franja 18-24 años del CIS, que mensualmente pregunta sobre estas cuestiones. Según especialistas, desde el año 2018 existe esta 'brecha' ideológica entre géneros y es fruto de acontecimientos sociales y de la 'institucionalización' del feminismo. No es lo mismo aplaudir y asistir a las manifestaciones del 25N y 8M que contemplar cómo se blindan los derechos de las mujeres en leyes y reales decretos. Ahí es donde empiezan a descolgarse los varones respondiendo, además, a los miedos infundados por movimientos de extrema derecha -y la no tan extrema-. Si esto es así, si juntas vencemos al mal, animo a todas a seguir tan lúcidas en los futuros horizontes electorales, a honrar la memoria de nuestra Clara y a no dejarnos pisotear más por quienes quieren acabar con nuestros derechos. Todos los días son 25N.