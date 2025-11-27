Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta de Purchena

Por Clara

«La mujer estaba igualmente capacitada para ejercer su derecho a decidir quién quería que gobernara el país»

Marta Soler

Periodista

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:05

«¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de República, para demostrar su capacidad? Y ¿por ... qué no los hombres? ¿Por qué el hombre, al advenimiento de la República, ha de tener sus derechos y han de ponerse en un lazareto los de la mujer?» Estas son sólo 53 de las 1.594 palabras pronunciadas por la diputada Clara Campoamor en su discurso ante las Cortes el 1 de octubre de 1931. Gracias a su lúcida argumentación quedó aprobado el voto femenino en España. Tras el golpe de estado y durante la dictadura de Franco ya sabemos qué pasó, pero quiero centrarme en la figura y mensaje de una política que permanecerá en nuestra memoria como paradigma de progreso y libertad en lugar de quien representa, además de todo lo contrario, la muerte y la exterminación más sanguinaria en España.

