Ciudadano Valls Editorial Miércoles, 29 mayo 2019, 23:22

Manuel Valls anunció ayer que apoyaría «sin condiciones» con los votos de su grupo municipal la investidura de la populista Colau, quien ya contaba con el apoyo del PSC de Collboni. De inmediato, Valls era desautorizado por Ciudadanos, que manifestaba que sólo podrían respaldar a los socialistas. Sucede sin embargo que, de los seis concejales de Valls, tres –el propio Valls, el exministro socialista Corbacho y la ex de UDC Eva Parera– no están sujetos a la disciplina de Cs, y esos tres votos sería suficientes, sumados a los 10 de Colau y a los 8 de Collboni, para proporcionar a Colau los 21 escaños de la mayoría absoluta. Las relaciones entre Valls y la formación de Rivera estaban ya muy deterioradas, y el ex primer ministro francés había amenazado con romper cualquier nexo con Cs si este partido efectuaba una aproximación a Vox. Cs ha aprovechado la circunstancia para dar a entender que ya no existe cordón sanitario frente a los socialistas, pero la gran negociación acaba de comenzar.