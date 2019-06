El cine y la propaganda. 'El puente sobre el río Kwai' Esta película es un ejemplo de esta realidad del dominio cultural y la forma de popularizar sus ideas, mientras que el cine español ha sido incapaz de hacer algo digno sobre nuestra historia, repleta de hazañas y grandiosos personajes MANUEL E. OROZCO REDONDO Sábado, 22 junio 2019, 01:24

El mundo anglosajón ha sabido utilizar el cine de forma magistral para defender sus intereses y para 'educar' o, al menos, popularizar sus 'verdades', esconder sus vergüenzas y crear sentimientos de pertenencia a base de exponer su historia, siempre favorecedora, de sus acontecimientos, sean verdad o mentira -en general hay mucha miserabilidad en lo que han difundido a través del cine-. En esta idea propagandista, con clara intención política, se han hecho muchas películas, con las que, de alguna manera, han educado a la población en una forma de ver nuestra civilización bajos sus puntos de vista, que hoy se está demostrando como falsos o, al menos, criticables.

Es recurrente ver, en la TVE, películas anglosajonas en esta dirección y, sorprendentemente, con aceptación en el público español, al tiempo que nos introducen sus reyes ingleses, sus hazañas, muchas contra España, o sobre lo bien que lo hicieron en la India o lo buenos que son. Todo lo contrario de los penosos cineastas españoles, solo interesados en dividir y esconder nuestra gran historia, acomplejados, aún, de las falsedades que introdujeron los intelectuales liberales españoles, que aceptaron las ideas de la Encyclopédie, que eran negativas sobre España, y de la miserable 'leyenda negra'.

En este sentido, hace unos días, han repuesto la película 'El puente sobre el río Kwai', de 1957. Esta obra es un ejemplo de esta realidad del dominio cultural y la forma de popularizar sus ideas, mientras que el cine español ha sido incapaz de hacer algo digno sobre nuestra historia, repleta de hazañas y grandiosos personajes, en muchos casos, ignotos por el público o denostados. Bajo la dirección de David Lean, se mueven los artistas Alec Guines y William Holden para demostrarnos la superioridad de la civilización vencedora -la inglesa- de la segunda Guerra Mundial, aquel espectáculo bochornoso que los europeos hemos dado al mundo, en defensa de la arrogancia nacionalista francesa y alemana, para quedar en manos de los totalitarismos y bajo la miseria moral de unas democracias incapaces de mejorar a ser humano, como decía Ganivet, de las que salieron déspotas.

En la narración se observa la superioridad moral de los ingleses sobre los japoneses, al tiempo que los prisioneros ingleses dan lecciones de cómo construir un puente. Pero, ¿Por qué, si sabemos la importancia del cine para popularizar nuestras acciones y sentirnos orgulloso, como lo hacen los anglosajones, no lo han hecho nuestros cineastas? Tiene que ver con el complejo que arrastramos desde que no convencieron, los protestantes y liberales, que hemos sido un pueblo inculto, de mezcla e incapaz de crear bienestar y ciencia. Sin amor a lo que somos, nos dejamos 'educar' -o, mejor, deseducar- con sus películas y, después de ver lo mucho que nos han engañado, en casi todo, nos damos cuenta que los americanos, con sus Western, nos convencieron que los indios Apaches, Sioux, Cheyenne, Comanches, Navajos, Cherokee, Wichitas, Arapaho, Corw, etc., eran los malos, mientras justificaban su exterminio, que se les arrebataran sus territorios o que destruyeran su modo de vida, aniquilando a los bisontes y, encima, convierten en héroes a sus matarifes, como fue Buffalo Bil. Por el contrario, los españoles, consideraron a los indígenas como súbditos de los Reyes y no se regían con leyes diferentes ni se exterminaron. Así, cuando llegaban los 'casacas azules', los espectadores aplaudían.

Algo parecido se hizo, con la película el 'Álamo', de John Wayne, en la que se justifica la guerra contra el pueblo mexicano, para arrebatar el 50 % del territorio de México, que los españoles supieron conquistar, llevar nuestra cultura, idioma e ideas a este territorio, en el que los chiricahuas vivían, bajo las leyes de Indias de los españoles, sin problemas hasta que los norteamericanos se anexionaron Nuevo México, lo que provocó la revuelta de Jerónimo, que hablaba español y estaba bautizado, pero nada de esto se decía, sino que se escondía.

Es triste ver esta realidad, mientras que nuestros cineastas, a los que responsabilizo de no hacer nada en este sentido, han sido incapaces de hacer algo similar en defensa de España o de popularizar nuestros aciertos y hazañas. Al revés, no paramos de admirar el cine americano como el británico y no nos cansamos de conocer la vida de sus reyes, sus actuaciones, en muchas ocasiones contra España, y siempre escondiendo o dulcificando sus maldades, desvergüenzas y, sobre todo, sus matanzas de católicos para imponer, a sangre y fuego, el anglicanismo.

Lo que no me explico es ¿cómo y por qué seguimos admirando ese cine propagandístico? Ya no soporto ver más películas de la 'Reina Virgen' ni más películas de Enrique VIII, un miserable asesino de mujeres; mientras aquí, los cineastas españoles, si hacen una película de nuestra historia es para denigrarla, sin el menor escrúpulo. El cine español ha sido incapaz de mostrarnos los mritos del Imperio español, que supo, mediante pactos y buenas leyes, mantener un Imperio durante más de tres siglos. Todo terminó cuando el virus revolucionario francés se infiltró en los virreinatos de las Indias para destrozar todo lo realizado y quedar en manos de republicas impresentables, en las que los indígenas se quedaron sin las leyes que los protegían.