Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La erosión de la democracia española

César Girón

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:43

Los sistemas democráticos no suelen colapsar mediante golpes de Estado súbitos, sino a través de un deterioro gradual, en el que los propios gobiernos elegidos ... democráticamente van desmantelando, paso a paso, las barreras que protegen el Estado de derecho. Esta es uno de los principales axiomas que se extraen de la célebre obra '¿Cómo mueren las democracias?', de los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, cuya relectura es casi obligada en estos momentos, cuando en nuestro país también en otros europeos y en los Estados Unidos se está rebasando las barreras de la democracia. Esos límites informales y normativos que restringen el poder de los gobernantes en un sistema político occidental moderno, aun cuando tengan respaldo electoral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  2. 2 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  3. 3

    Volver a respirar
  4. 4

    El Granada estudia la incorporación de Álvaro Aguado fuera de mercado
  5. 5

    Gagnidze y Sola apuntalan el verano del Granada con suspense
  6. 6

    Una mujer recibe una herencia de 500.000 euros tras probar que su padre fue un reputado médico de Granada
  7. 7

    Un aparatoso incendio en Maracena provoca decenas de llamadas a Emergencias
  8. 8 Se incendia un coche a la salida de un supermercado en Híjar
  9. 9

    Quién es Silvia Membrive, primera decana del Colegio de Economistas de Granada
  10. 10

    Denuncian desapariciones y agresiones a las colonias felinas en Alhama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La erosión de la democracia española