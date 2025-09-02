La erosión de la democracia española

Los sistemas democráticos no suelen colapsar mediante golpes de Estado súbitos, sino a través de un deterioro gradual, en el que los propios gobiernos elegidos ... democráticamente van desmantelando, paso a paso, las barreras que protegen el Estado de derecho. Esta es uno de los principales axiomas que se extraen de la célebre obra '¿Cómo mueren las democracias?', de los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, cuya relectura es casi obligada en estos momentos, cuando en nuestro país también en otros europeos y en los Estados Unidos se está rebasando las barreras de la democracia. Esos límites informales y normativos que restringen el poder de los gobernantes en un sistema político occidental moderno, aun cuando tengan respaldo electoral.

La situación actual de España, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, se inscribe en este marco de preocupación. Numerosos analistas y sectores sociales perciben que el Ejecutivo ha puesto en tensión los principios que aseguran la convivencia democrática. Entre los episodios más significativos destacan la instrumentalización de las instituciones del Estado, el cuestionamiento de la independencia judicial y el uso de mayorías parlamentarias para aprobar medidas que, si bien legales en apariencia, bordean o traspasan los límites básicos de la neutralidad institucional.

Una democracia empieza a morir cuando sus líderes incumplen tres señales de alarma: rechazar o debilitar las reglas democráticas, negar la legitimidad de los adversarios políticos y tolerar o fomentar prácticas autoritarias. Bajo esta óptica, la aprobación de leyes polémicas mediante procedimientos de urgencia, los ataques retóricos a jueces y magistrados, o la deslegitimación constante de la oposición, constituyen indicios de una degradación institucional en curso a la que en nuestro país deben añadirse otros factores aún más preocupantes si cabe como la eliminación del poder legislativo de facto las Cortes se han convertido en una convención y han dejado de ser un poder autónomo y el hacer reposar la continuidad del Ejecutivo, que no la gobernabilidad en organizaciones políticas minoritarias que viven contra el Estado porfiando exclusivamente en su destrucción.

Los «guardarraíles» o barreras que sostienen una democracia —respeto a la separación de poderes, reconocimiento de la oposición como actor legítimo y un marco de autocontención en el uso del poder— parecen resquebrajarse día a día, llegando a niveles incomprensibles, en los que la lógica de la política española se ha desplazado hacia un escenario de confrontación absoluta, donde el adversario es tratado como enemigo, como dice Antonio Elorza en su última obra publicada. Esta dinámica erosiona la confianza ciudadana y debilita los contrapesos democráticos, hasta el punto de que las mayorías coyunturales se convierten en excusa para alterar las reglas del juego, generando un sistema despreciable en el que el tacticismo político no es un medio sino un fin en sí mismo. Un engendro sólo al servicio de la perpetuación de lobbies de poder e influencia que conducen de facto al régimen autocrático y dictatorial presentado con la envoltura de la democracia.

En este contexto, la democracia española no se enfrenta a un colapso repentino, sino a una erosión paulatina que amenaza con vaciar de contenido las garantías del Estado de derecho. Tal como señalan Levitsky y Ziblatt, el peligro no está tanto en un golpe visible, sino en la normalización de prácticas que minan los fundamentos institucionales. Si las barreras desaparecen, la pendiente autoritaria se vuelve cada vez más difícil de frenar. Lo estamos viendo como algo que nos hace frotarnos los ojos como incrédulos ante una realidad grosera que avanza sin que parezca posible detenerla, sólo sustentada en la mentira sistémica y en el ejercicio del poder en una constante huida hacia adelante escapando de ese modo a cualquier tipo de control ponderadamente democrático.

Este contexto no debe servirnos para impugnar nuestro sistema, sino para redoblar nuestras exigencias. La democracia se defiende con más democracia e implicación en el escrutinio de nuestros dirigentes, que deben estar permanentemente sometidos a la fiscalización de su actuación y de la determinación de sus responsabilidades en la gestión. No es suficiente con el escrutinio que de vez en cuando suponen la celebración de las elecciones, que algunos elevan al nivel supremo de la expresión democrática como un depurativo reparador de todas las mendacidades políticas, cuando realmente sólo son, no el medio de elección de los dirigentes, sino de perpetuación de los individuos más fieles y domeñados de las organizaciones políticas gracias al sistema de confección de listas completamente contrario al espíritu del artículo 7 de nuestra erosionada Constitución.

Ante todo esto algo hay que hacer. Por supuesto algo más que insultarse y asistir impasibles al espectáculo que están dando nuestros responsables públicos, no porque esté en juego nuestro sistema, sino nuestra subsistencia como sociedad avanzada que hemos tardado siglos en construir.