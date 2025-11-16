Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Purchena

Celebrar y crecer

«La gamba roja, los invernaderos, las medallas de la provincia, el mármol… cada elemento es distinto, pero todos forman parte de un mismo relato, el de una Almería que no se conforma con ser paisaje, sino que quiere ser protagonista»

David Baños

Periodista

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:36

Comenta

Noviembre nos deja una sucesión de actos que, más allá de su brillo individual, dibujan un mapa de identidad compartida. La entrega de los Premios ... Gamba Roja de Almería, donde tuve el honor de recoger el galardón a la comunicación, no fue solo un reconocimiento personal: fue la constatación de que la pesca, la gastronomía, la palabra y la emoción se entrelazan para proyectar nuestra tierra hacia dentro y hacia fuera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3

    Un Federico García Lorca inédito en una lata de betún
  4. 4

    El duro pasado de una panadera granadina que lucha por sobrevivir: «Casi la mitad del sueldo se me va en alquiler»
  5. 5

    Días de vino y marihuana en la Autovía del 92
  6. 6 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  7. 7

    La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Granada para robar dinero por Whatsapp
  8. 8 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  9. 9

    La mujer de los mil cacheos
  10. 10

    Los milagros de Astralaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Celebrar y crecer