Celebrar y crecer

Noviembre nos deja una sucesión de actos que, más allá de su brillo individual, dibujan un mapa de identidad compartida. La entrega de los Premios ... Gamba Roja de Almería, donde tuve el honor de recoger el galardón a la comunicación, no fue solo un reconocimiento personal: fue la constatación de que la pesca, la gastronomía, la palabra y la emoción se entrelazan para proyectar nuestra tierra hacia dentro y hacia fuera.

La gamba roja, símbolo de excelencia, se convierte en metáfora de un territorio que sabe defender lo suyo con orgullo y con relato.

Apenas unas horas después, El Ejido celebraba el 50 aniversario de Ejidomar, cooperativa que ha sido columna vertebral de la agricultura intensiva y de la internacionalización de nuestros productos desde el poniente. Medio siglo de trabajo que no solo ha transformado el paisaje, sino también la conciencia de una comarca que aprendió a mirar al mundo sin complejos. Ejidomar es historia viva de cómo la perseverancia y la innovación pueden convertir un lugar en referencia global.

En Balanegra, la Diputación ha entregado las Medallas de la Provincia de Almería, en un acto que he tenido ido el privilegio de conducir. Cada medalla es un espejo donde se reflejan trayectorias diversas: la cultura, el deporte, la agricultura o lo social. Reconocerlas es reconocer que la provincia es un mosaico de esfuerzos que, juntos, componen una identidad plural y vibrante. Presentar ese acto ha sido, para mí, un ejercicio de gratitud y de compromiso, acompañando a quienes han hecho de Almería un lugar mejor. ¡Enhorabuena a Juan y Medio, RVFV, Sheila Hernández, Agrobío y Cooperación 2005!

Aún queda camino esta semana. El viernes volveré a presentar los Premios Macael, cita imprescindible para la industria de la piedra natural, que ha sabido convertir la tradición en vanguardia y el oficio en arte. Macael es cantera y es futuro, es la demostración de que la materia prima se transforma en símbolo universal cuando se acompaña de talento y de visión.

Todos estos hitos, encadenados en apenas unos días, nos hablan de una provincia que celebra, que se reconoce y que se proyecta. La gamba roja, los invernaderos, las medallas de la provincia, el mármol… cada elemento es distinto, pero todos forman parte de un mismo relato, el de una Almería que no se conforma con ser paisaje, sino que quiere ser protagonista. Y en ese relato, la comunicación no es un accesorio, es el hilo que cose las memorias, las empresas, las instituciones y las personas.

Escribir desde aquí cada semana me permite observar cómo estos actos no son aislados, sino capítulos de una misma historia. Una historia que nos invita a sentirnos parte, a reconocer el esfuerzo ajeno y a proyectar juntos un futuro común. Porque Almería, cuando se celebra, se fortalece. Y cuando se comunica, se multiplica.