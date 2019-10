Cataluña: más tensión Editorial Es visible que junto al nacionalismo moderado actúa otro extremista y anarquizante, que ciertamente no desborda al Estado pero que ha de ser reprimido con dureza Domingo, 20 octubre 2019, 00:01

Tras una semana de caos generado por la noticia de la sentencia del 1-O, el pasado viernes se hicieron visibles las dos vertientes del conflicto, sobre el fondo de una huelga general de irregular seguimiento. De un lado, medio millón de pacíficos independentistas –que no constituyen, sin embargo, mayoría social– se manifestaron en Barcelona. De otro lado, un reducido grupo violento de radicales y antisistemas hostigaron con saña la sede central de la Policía Nacional en Barcelona, bien coordinados en el llamado 'tsunami democrático', utilizando piedras y cócteles molotov. Es, pues, visible que junto al nacionalismo moderado actúa otro extremista y anarquizante, que ciertamente no desborda al Estado, como aseguraba ayer Marlaska en Barcelona, pero que ha de ser reprimido con dureza y al que se le debe aplicar con rigor el código penal para evitar cualquier rastro de impunidad. Lo grave es que el presidente de la Generalitat y un sector radical del soberanismo no ven con malos ojos esta 'ayuda' de los violentos a la causa de la independencia. Con estos extremistas, la sabia proporcionalidad en la respuesta, que es fundamental para que el Estado siga cargándose de razón, ha de ser también contundente inflexibilidad.