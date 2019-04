Casado rectifica Editorial La obsesión por relegar cualquier vestigio de Rajoy y sustituir a candidatos con acreditada solvencia de gestión por otros bisoños, ajenos a la política y con supuesto tirón mediático, le ha pasado factura Miércoles, 1 mayo 2019, 00:24

La debacle del PP en las elecciones generales no solo es fruto de la fragmentación del centro-derecha, en la que alguna responsabilidad tendrá el propio partido. Su derrumbe en las urnas evidencia el fracaso de la estrategia diseñada por Pablo Casado y su equipo para afrontar una situación con fórmulas que se han revelado profundamente equivocadas. Lo ha sido el brusco giro a la derecha imprimido a sus mensajes para competir con el extremismo de Vox. También la obsesión por relegar cualquier vestigio de Rajoy y sustituir a candidatos con acreditada solvencia de gestión por otros bisoños, ajenos a la política y con supuesto tirón mediático. Al PP le ha ido mejor cuanto más se ha acercado a la moderación. Casado parece haber entendido el mensaje del 28-A al iniciar ayer una rectificación para virar su discurso hacia el centro y alejarse de radicalismos. De la credibilidad y el éxito de ese empeño depende no solo su futuro político, sino el de un partido sin el que no se explicaría la historia reciente de España.