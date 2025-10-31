El 3 de abril de 1985, dos decretos del Gobierno andaluz transformaron la respuesta a las adicciones en nuestra comunidad. El Decreto 72/85 establecía ... el Comisionado para la Droga, mientras que el Decreto 73/85 creaba los Centros Provinciales de Drogodependencias (CPDs), sentando las bases de una red de atención sin precedentes.

La heroína había convertido las drogas en uno de los tres problemas sociales principales del país, junto con el paro y el terrorismo. La respuesta debía ser integral y coordinada. En 1986, estos centros comenzaron a funcionar mediante convenios con las diputaciones, consolidándose como la única red pública de atención a las drogodependencias en Andalucía.

Cuarenta años después, con más de 53.000 personas atendidas anualmente, la pregunta ya no es si aquella decisión fue acertada, sino qué hemos aprendido sobre su funcionamiento y utilidad.

La lección territorial de Granada

Cuando el CPD de Granada comenzó a funcionar en diciembre de 1987, comprendimos algo fundamental: las adicciones no respetan fronteras geográficas, económicas ni administrativas. La primera atención debe situarse próxima a la ciudadanía. Una persona de Albuñol debe encontrar ayuda en el Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) más cercano en Motril y, si necesita recursos residenciales, poder acceder a ellos en Granada o cualquier punto de Andalucía.

Los 115 CTAs de Andalucía no son islas. Cada uno funciona como puerta de acceso a tratamientos médicos, psicológicos y sociales, coordinando actuaciones y derivando cuando es necesario. Los CPDs articulan todo el sistema: no solo tratan personas con adicciones, sino que garantizan cobertura provincial y que los recursos locales, provinciales y autonómicos se comuniquen entre sí.

Este modelo territorial demostró su eficacia incluso durante la pandemia, adaptándose rápidamente a las nuevas circunstancias.

La evolución de un problema persistente

Las cifras de 2024 en Granada revelan una historia significativa: 5.178 personas atendidas, con el alcohol representando el 33,6% de los casos y la cocaína el 27,6%. El juego patológico ya supera el 6% de los tratamientos, y las mujeres que buscan ayuda alcanzan el 20,24%.

¿Estamos ante problemas nuevos o ante la visibilización de problemas que siempre existieron? El alcohol, droga legal y socialmente aceptada, sigue siendo nuestra principal preocupación, demostrando que legalidad no equivale a ausencia de riesgo. La heroína, gracias al éxito de los tratamientos implementados durante estos 40 años, ya no genera alarma social, pero las adicciones persisten. Las nuevas adicciones comportamentales nos recuerdan que la capacidad humana de desarrollar dependencias es más amplia de lo que creíamos en los 80.

La ventaja de pensar en red

La experiencia nos enseña que las adicciones requieren respuestas integrales. La Red Pública Andaluza no es solo un conjunto de centros, sino un sistema comunicado que incluye:

• Investigación como el proyecto PEPSA, pionero en Europa.

• Programas de prevención comunitaria «Ciudades ante las drogas».

• Formación continua de profesionales.

• Coordinación con el sistema sanitario.

• El teléfono gratuito 900 845 040 para toda Andalucía.

• La web www.granadasinadicciones.es con más de 4.000 visitas anuales.

Esta integralidad permite que cuando pensamos en red, creamos un sistema adaptable a cada caso, planificando intervenciones desde la primera demanda hasta el acceso a comunidades terapéuticas, viviendas de reinserción y programas de prevención.

Los retos actuales y las herramientas del siglo XXI

Hoy enfrentamos desafíos inexistentes hace cuarenta años: adicciones tecnológicas, nuevas sustancias sintéticas, ludopatías online. Pero también tenemos herramientas impensables entonces: el SIPASDA permite registro y seguimiento epidemiológico en tiempo real, las campañas digitales multiplican nuestro alcance preventivo, y la investigación proporciona evidencias para mejorar tratamientos.

El verdadero test de una red pública ya no es solo responder a problemas conocidos, sino adaptarse a los emergentes. Los profesionales han evolucionado desde la crisis de la heroína hasta las adicciones del siglo XXI.

El valor de lo público

En un contexto donde se cuestiona lo público, esta red demuestra algo crucial: hay servicios que solo funcionan bien cuando se conciben como derechos universales. Las adicciones no discriminan por clase social, pero el acceso a tratamientos privados sí. Una red pública garantiza que cualquier persona, independientemente de su situación económica, acceda a ayuda profesional excelente.

Solo desde lo público se mantiene la coordinación territorial, la investigación sin conflictos de interés comercial y la perspectiva de salud pública que prioriza la prevención sobre el beneficio económico.

La pregunta para el futuro

Tras cuatro décadas, la red no es perfecta, pero sí necesaria. Ha demostrado que las respuestas coordinadas, basadas en evidencia científica y territorialmente organizadas, funcionan mejor que las intervenciones voluntariosas, aisladas y descoordinadas.

La pregunta ahora es cómo debe evolucionar. ¿Estamos preparados para las adicciones venideras? ¿Sabemos integrar tecnología sin perder cercanía humana? ¿Conseguiremos mejorar la coordinación con Salud Mental para pacientes con patología dual? ¿Se logrará la integración real en el sistema sanitario o deben las Administraciones Locales seguir asumiendo competencias impropias?

Después de 40 años dedicados al trabajo clínico, de gestión, formación y coordinación en el campo de las adicciones en Granada, tengo claro que la red creada por los profesionales de Andalucía necesita reconocimiento, mantenimiento y adaptación para seguir cumpliendo los fines que la ciudadanía demanda. Pienso que la integración en Salud Mental puede y debe hacerse. En mi opinión, existen dos vías: la primera, más factible desde mi óptica, sería integrar los Equipos Profesionales de CPDs y CTAs en los Centros de Salud Mental Comunitaria; la segunda, formar en adicciones a los profesionales de dichos centros.

Un aspecto positivo es que ya no vivimos la situación escalofriante de los 80. Contamos con centros, programas y recursos especializados. Las adicciones evolucionarán pero no desaparecerán. La necesidad de especialistas que tiendan una mano con profesionalidad y humanidad permanecerá siempre. Hay que tomar decisiones antes que tarde.

* Trabajadora Social 40 años trabajandoen el campo de las adicciones.