La reconstrucción del refugio de Elorrieta

De nuevo el Parque Nacional de Sierra Nevada está en los medios de comunicación y no precisamente por motivos de excelencia de su gestión. De ... nuevo los responsables del mismo se empeñan tozudamente en desvirtuar sus principios. En esta ocasión se trata de un asunto nada banal: la recuperación o no, del refugio de Elorrieta, situado a 3.187 metros desde hace casi un siglo, cuyas obras es de suponer que estarán a punto de concluir.

Para las personas que no estén muy familiarizadas con Sierra Nevada ni con la práctica del montañismo, excursionismo o senderismo, probablemente no sepan o no entiendan este nuevo capítulo de desatinos. Por resumir un poco la polémica y que todos entendamos la situación, mantener un refugio a 3.187 metros no es una apuesta por la montaña, sino un riesgo innecesario para quienes la visitan. A esa altitud, los accidentes, la dificultad de rescate y la exposición a fenómenos extremos convierten lo que debería ser un refugio en un posible escenario de tragedia. La administración tiene la obligación de proteger tanto el medio ambiente como a los montañeros, excursionistas o senderistas. Sin embargo, empeñarse en mantener un refugio a 3.187 metros es como enviar un mensaje equivocado: que cualquiera, preparado o no, puede alcanzar esas cotas sin consecuencias. Es, a veces, una ilusión peligrosa y una irresponsabilidad institucional. Quien ama la montaña sabe que la cima no debe regalarse, sino ganarse y un refugio a 3.187 metros no protege, banaliza. En vez de enseñar respeto por el esfuerzo y por la naturaleza, transmite la falsa idea de que la altura está al alcance de cualquiera sin preparación ni conciencia del peligro.

En los parques nacionales de todo el mundo, los refugios de montaña y otras construcciones suelen estar sujetos a limitaciones de altura y diseño. Estas restricciones no son arbitrarias, sino que responden a razones ambientales, paisajísticas y de seguridad. Es en esta función estratégica de los refugios la que en el caso del refugio del Elorrieta, los responsables de nuestro Parque Nacional, olvidan o no quieren entender que los refugios de hoy en día están pensados como puntos intermedios de descanso y seguridad y deben colocarse estratégicamente a una altura en la que permitan dividir la ascensión en etapas y ofrezcan abrigo antes de llegar a las zonas de mayor riesgo. Por eso, a nivel mundial, la mayor parte de los refugios permanentes, como es el caso del de Elorrieta, están a alturas bastante inferiores a las cimas. Poner o mantener refugios muy altos, puede sonar 'inclusivo' pero en realidad es caer en una demagogia peligrosa, porque ignora la seguridad.

La montaña no es un parque temático, subir a una cumbre alta requiere preparación física, técnica y mental, todo el que lo haya intentado lo sabe. Convertirla en algo «accesible para todos sin esfuerzo» no solo desvirtúa la experiencia sino que aumenta los riesgos; es por lo que los refugios muy altos animan a personas no preparadas a intentar llegar y a veces pueden convertirse en una trampa para su seguridad.

En resumen, más refugios altos es igual a más rescates, que es igual a más riesgos para todos, ya que cada rescate movilizaría a voluntarios, guardias civiles, helicópteros etc… que ponen su vida en peligro.

Recuerden los responsables que los refugios están para apoyar, no para regalar cumbres, recuerden que la montaña enseña respeto y esfuerzo, no atajos artificiales. Todos tenemos derecho, como no, a disfrutar de las montañas, pero también tenemos la obligación de hacerlo con preparación y conciencia y cuando ustedes, como gestores actuales del parque deciden reconstruir un refugio a gran altura, asumen una responsabilidad múltiple porque con esas decisiones no sólo se reconstruye el edificio sino que gestiona también nuestra seguridad.