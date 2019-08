La atracción sexual de cojos y tuertos

En cierta ocasión, como yo preguntara a un grupo de alumnos por la ausencia de una pareja de ellos, me contestaron que se habían fugado, embarcados en un aventura de amor. Entonces, yo les argumenté los inconvenientes de tal paso, pues ellos eran estudiantes a costa de sus padres, a los que iban a crear, seguramente, un disgusto, además de un problema económico. Y dicho esto, para reforzar mi argumento, sin saber a qué otra razón agarrarme, añadí: «Y además, ese chico es cojo....» Y entonces mi sorpresa fue mayúscula cuando una de las alumnas repuso: «¡Toma, pues eso es lo mejor: porque no sé si sabrá que los cojos son los que tienen mayor atractivo para las mujeres!» «Y también los tuertos», añadió otra. No supe qué contestar, pues mi ignorancia al respecto era absoluta. Pero aquellas respuestas despertaron mi curiosidad sobre el tema. Y llegué a la conclusión de que esas opiniones no andaban descaminadas. Y así, en seguida, vino a mi memoria la biografía de lord Byron, cojo, cuya capacidad de seducción no tenía límites ni siquiera para detenerse ante el incesto.

Y el otro gran mito de las conquistas amorosas, hasta hacerse leyenda, fue Casanova, con Amiel, cuyos extraordinarios éxitos estudiara profundamente don Gregorio Marañón. Y por ahí continúan las veladas alusiones, sino sobre don Juan Tenorio, al final de cuentas todo ficción, pero ficción representativa de una realidad objetiva, ahí, mismo, aquel Talleyrand, que fuera obispo secularizado, y depredador famoso, lo mismo en la corte imperial de Napoleón Bonaparte que en la otra de su sucesor, Luis XVIII.

Y de ahí pasé a considerar el caso de los tuertos. No pude saber si Cleopatra, la amante de Julio César y luego de su lugarteniente Antonio, tan magnificados por Shakespeare y el cine, las alusiones a la nariz de la egipcia encubren otras circunstancias físicas.

En todo caso, el arquetipo de las mujeres depredadoras tuertas no deja de ser doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, y presunta amada o querida del gran traidor Antonio Pérez, que me malicio que además de traidor era cojo. El caso es que la tal princesa, con una cortina sobre su ojo derecho, era una depredadora cuya atracción no tenía fronteras ni secretos de Estado.

Pero más famoso que el affaire de doña Ana de Mendoza fue el de la emperatriz María Luisa de Austria, desposada con Napoleón en busca de descendencia del corso para cimentar su Imperio, previo repudio a la francesa de Josefina Beauharnais, la martinica viuda del general asesinado por la Revolución, y famosa, a pesar de ello, por su adorno de cuernos al gran Emperador. El caso es que Napoleón, deseoso de descendencia, anuló su matrimonio con la viuda del general y contrajo nuevas nupcias con María Luisa de Austria, a la cual asaltó en la carroza que la trasladaba desde Viena a París para poseerla allí mismo, in itinere, que dicen los latinos, sin esperar la bendición nupcial ni la cama palaciega. Y así ella le dio un hijo, al que algunos apellidaron Napoleón II, rey de Roma, corona previa para, en su día, ser coronado Emperador del Sacro Imperio.

Pero las cosas no sucedieron según lo previsto. Y Napoleón vencido, tras Elba, en Waterloo, y recluido en Santa Helena, desde aquí reclamó la presencia de su esposa e hijo para que se trasladaran a la isla. Pero ella, con su hijo, no accedió a los reclamos maritales, cuando durante el tiempo que vivió con Napoleón, era tal la voracidad sexual de Bonaparte que los médicos aconsejaron al Emperador que pasara largas temporadas alejado de su cama y de su persona si no quería morir fuera del campo de batalla, que era su vocación. Pero, como digo, tras Waterloo, María Luisa abandonó a su esposo, ya destronado, para refugiarse con su hijo en Viena. Pero como su hambre erótica no tenía hartura, allí la esperaba otro famoso tuerto, el conde de Neipperg, a cuyos atractivos de tuertura fue incapaz de resistirse porque el conde aseguran que con su cortina sobre el ojo izquierdo era más irresistible que Napoleón en el campo de batalla, lo mismo en Jena que en Marengo, y así la archiduquesa, otrora emperatriz , no tuvo más remedio que sucumbir, porque ante un tuerto como aquel conde no había plaza que resistiera.

Y otro caso de tuertos es el de ese gran escritor argentino que fue Jorge L. Borges; pero eso lo dejaremos para otro día O el de Milton, el del 'Paraíso perdido' y gran revolucionario inglés.