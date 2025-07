El otro lado de los alimentos ahumados

El sabor ahumado está presente en muchos alimentos que consumimos a diario, como carnes, pescados, quesos o incluso especias como el pimentón. Este sabor nos ... transporta a lo tradicional: el calor de las brasas y la leña ardiendo, pero ¿conocemos qué se esconde detrás de este sabor tan distintivo y apetecible? Este sabor se puede conseguir mediante el proceso de ahumado tradicional por el que los alimentos se exponen al humo generado por la combustión (quema) lenta de madera, generalmente de árboles como roble o encina. En la industria alimentaria, además del ahumado tradicional, también se utilizan los llamados «aromas de humo·, resultantes de condensar el humo en forma líquida y aplicarlos sobre los alimentos como aditivos que proporcionan ese sabor tan particular. Ya sea con humo natural o con aromatizantes industriales, el ahumado da sabor y carácter a muchos alimentos, pero, si el proceso no se controla bien, también puede generar sustancias tóxicas que hay que vigilar.

Precisamente, estos aromas de humo han sido una alternativa popular al ahumado tradicional, pero recientemente han generado preocupación. De hecho, la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), organismo encargado de estudiar todo lo que puede afectar a la salud a través de los alimentos que se consumen en la Unión Europea, analizó estos aditivos que simulan el sabor del humo y lanzó la voz de alarma. En varios de los productos analizados encontraron sustancias tóxicas. Entre estos compuestos químicos se encuentra, por ejemplo, catecol, una sustancia potencialmente tóxica que está presente de forma natural en el humo. Gracias a estos estudios recientes de finales de 2024, la Unión Europea ha decidido no autorizar el uso de los aromas de humo que contienen catecol.

¿Significa esto que se ha acabado el sabor ahumado? No del todo. Aunque algunos de estos aditivos o aromatizantes se han retirado de la industria, el ahumado tradicional con madera sigue siendo legal y muy utilizado, como ocurre con el pimentón ahumado tan típico de nuestra gastronomía. Aquí surge la nueva pregunta: ¿pueden los procesos tradicionales generar también estos compuestos nocivos? La respuesta es sí, aunque todo depende de cómo se realice el ahumado. Por eso, la Comisión Europea ha lanzado recientemente una iniciativa para controlar en los próximos años la presencia no solo de catecol, sino también de otros compuestos no deseados como estireno o benzofurano, junto con los conocidos hidrocarburos aromáticos policíclicos, algunos de los cuales están clasificados como cancerígenos. Estos compuestos pueden generarse en procesos tradicionales cuando se quema madera a altas temperaturas sin control adecuado y pueden acabar en alimentos como carnes ahumadas, quesos o incluso especias y sales ahumadas. Sin embargo, lejos de crear alarma, esta campaña europea busca precisamente lo contrario: garantizar la seguridad alimentaria y promover que las empresas apliquen buenas prácticas de ahumado para reducir la producción de estas sustancias tóxicas, incluyendo un buen control de la temperatura, una buena elección del tipo de madera usada para la combustión o regular el tiempo de exposición, entre otras medidas.

Es aquí donde entra en juego la ciencia y la química. En la Universidad de Almería, desde el área de Química Analítica, contamos con tecnologías muy precisas para analizar estos compuestos utilizando técnicas como la cromatografía de líquidos y de gases acopladas a espectrometría de masas de alta resolución. Gracias a ellas, podemos detectar estas sustancias en cantidades diminutas, lo cual no solo nos permite saber si un alimento contiene alguno de estos compuestos nocivos, sino también ayudar a las empresas a corregir sus procesos y garantizar productos más seguros. Hoy más que nunca, queda demostrado que la ciencia, las empresas y las autoridades alimentarias avanzan de la mano para proteger la salud del consumidor, sin renunciar a los sabores de siempre. La clave no está en rechazar el ahumado, sino en hacerlo de forma segura y controlada. Conocer lo que comemos nos da poder y una información clara y basada en la ciencia es el mejor ingrediente para garantizar que los alimentos que consumimos son seguros.