Edadismo, la discriminación de los más viejos

Edadismo es un término acuñado en 1969 por el que fue médico gerontólogo y psiquiatra estadounidense Robert Butler. Pone de manifiesto los estereotipos y prejuicios ... existentes para con las personas mayores, y demuestra la incomprensión de la diversidad y heterogeneidad de la vejez. Además, la utilización de palabras o expresiones discriminatorias que fomentan el edadismo suele ser indicio de algún tipo de trato que no es el correcto. Esta discriminación hacia los mayores conlleva la infravaloración de sus capacidades físicas y mentales y tiene un impacto negativo en el colectivo. Las actitudes negativas sobre la vejez limitan la vida porque a las personas mayores no se les ofrecen las mismas oportunidades que a las otras ya que se las invisibiliza al darse por hecho que poco o nada tienen que aportar y se las excluye del entorno laboral. Y como se considera que nada se puede hacer, se limitan cuidados o tratamientos que pueden necesitar las personas mayores. Todo ello afecta a su autoestima y puede favorecer una pérdida prematura de independencia, depresión y desencadenamiento de la mortalidad. El término se incluyó en la actualización 23.6 del Diccionario de la Lengua Española, publicada el 20 de diciembre de 2022.

El edadismo se manifiesta con formas habituales como infantilización, despersonalización y deshumanización. Es importante por tanto revisar el lenguaje utilizado al hablar con las personas mayores y el tono que se emplea. También debe tenerse en cuenta el poder que se les da en la toma de decisiones, el respeto hacia sus preferencias y la empatía con sus dificultades. Por la infantilización, se trata a la persona mayor como si fuera una criatura, un niño pequeño y se le habla utilizando diminutivos (abuelito, viejecita, cariñito, etc.) o bien se hace un diminutivo con su propio nombre. También se utilizan posesivos tales como «nuestros mayores», «nuestros abuelos», «vamos a tomar la medicación»... Otra característica de la infantilización es que se utiliza una entonación exagerada, un tono de voz elevado o el uso de un registro sencillo.

Consiste la despersonalización en no tener en cuenta la singularidad de cada persona mayor, sus necesidades y preferencias, y tratarlas a todas de manera homogénea. Palabras edadistas que despersonalizan son: «los jubilados, los pensionistas, los viejos, los abuelos, la tercera edad...», del mismo modo como que la deshumanización se produce cuando se pierde la empatía en el trato con las personas mayores, no potenciando su autonomía, no respetando su privacidad o no permitiendo su participación en la toma de decisiones. Palabras edadistas que deshumanizan son, por ejemplo: «carca, cacatúa, carroza, caducado, trasto…»

El edadismo es la discriminación por motivos de edad, que se manifiesta a través de estereotipos, prejuicios y actitudes negativas hacia otras personas o hacia uno mismo basándose en su edad. Afecta a personas de todas las edades, aunque suele asociarse más con la discriminación hacia las personas mayores. Este fenómeno puede tener graves consecuencias, como el deterioro de la salud mental y física, el aislamiento social, la menor calidad de vida y un mayor riesgo de muerte prematura.

El edadismo está relacionado con la forma que tenemos de entender la vejez y el envejecimiento, con nuestras relaciones intergeneracionales y cómo perpetuamos estereotipos e ideas preconcebidas sobre las personas mayores, limitando, de este modo, la comprensión de la diversidad y heterogeneidad de la vejez. Pensar que todas las personas mayores están enfermas o son «cascarrabias», por poner dos ejemplos, se transforma en actitudes que influyen en cómo nos relacionamos con ellas, cómo percibimos sus capacidades o limitaciones o cómo las valoramos y reconocemos.

Los efectos de este fenómeno social en nuestra sociedad son numerosos: Las actitudes negativas sobre la vejez limitan la vida porque no se les ofrecen las mismas oportunidades que a las demás personas. Se invisibiliza al colectivo de las personas mayores, porque se da por hecho que poco o nada tienen que corresponder. Como no tienen nada que aportar, se les excluye del entorno laboral. Y como se considera que nada se puede hacer, se les limitan cuidados o tratamientos que pueden necesitar. Asimismo, los estereotipos y prejuicios sobre la vejez y el envejecimiento funcionan como profecías autocumplidoras modulando la manera como envejecemos. Por ejemplo, si se da por hecha la falsa creencia de que la soledad es inherente a las personas mayores y estas tienen que acostumbrarse a ella, nada se hará para ayudar a las personas que sufren soledad a afrontarla.

El edadismo impregna nuestra sociedad y se manifiesta habitualmente como infantilización, despersonalización y deshumanización. Por ello, es importante revisar nuestros comportamientos y los de nuestro entorno. El lenguaje que usamos cuando hablamos de las personas mayores, el tono que usamos cuando hablamos con ellas, el poder que les damos en la toma de decisiones o el respeto hacia sus preferencias o la empatía con sus dificultades son básicas.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha expresado su satisfacción por la inclusión de «edadismo» en el Diccionario de la Lengua Española (DLE) que queda definido como «discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas». Con la inclusión de este término, se quiere concienciar y dar visibilidad a la discriminación que sufren muchas personas mayores debida a su edad.

Son muchos los factores que llevan a la desprotección de las personas mayores y uno de ellos es este de la discriminación por edad. Por esta razón, la PMP señala que «hay que trabajar para dar a conocer las situaciones de vulnerabilidad, proponer respuestas concretas para evitar la discriminación y asegurar los derechos y la dignidad de las personas mayores».