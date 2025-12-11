Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Edadismo, la discriminación de los más viejos

Antonio Ubago

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:00

Comenta

Edadismo es un término acuñado en 1969 por el que fue médico gerontólogo y psiquiatra estadounidense Robert Butler. Pone de manifiesto los estereotipos y prejuicios ... existentes para con las personas mayores, y demuestra la incomprensión de la diversidad y heterogeneidad de la vejez. Además, la utilización de palabras o expresiones discriminatorias que fomentan el edadismo suele ser indicio de algún tipo de trato que no es el correcto. Esta discriminación hacia los mayores conlleva la infravaloración de sus capacidades físicas y mentales y tiene un impacto negativo en el colectivo. Las actitudes negativas sobre la vejez limitan la vida porque a las personas mayores no se les ofrecen las mismas oportunidades que a las otras ya que se las invisibiliza al darse por hecho que poco o nada tienen que aportar y se las excluye del entorno laboral. Y como se considera que nada se puede hacer, se limitan cuidados o tratamientos que pueden necesitar las personas mayores. Todo ello afecta a su autoestima y puede favorecer una pérdida prematura de independencia, depresión y desencadenamiento de la mortalidad. El término se incluyó en la actualización 23.6 del Diccionario de la Lengua Española, publicada el 20 de diciembre de 2022.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  2. 2 Un terremoto de magnitud 2.5 sacude Granada y el Área Metropolitana
  3. 3 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  4. 4 Maite, la granadina que reparte comida a los más necesitados de su pueblo de forma altruista cada año
  5. 5 El día en el que vuelven las lluvias a Granada: los meteorólogos lo tienen claro
  6. 6 Dos accidentes casi consecutivos provocan un gran atasco en la circunvalación
  7. 7 Adjudicado el carril de 1,5 kilómetros que unirá Alhendín y Armilla y conectará con el metro
  8. 8

    La mascarilla ya es obligatoria en el Virgen de las Nieves de Granada
  9. 9 La abogacía granadina se queda huérfana con la muerte de Fernando Mir
  10. 10 Un joyero de Granada crea la pieza más granadina: «Un bolardo hecho colgante, pendientes y anillo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Edadismo, la discriminación de los más viejos