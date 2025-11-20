Despedida a Juan Bautista Belda Becerra

El presidente fundador de Aldeas Infantiles SOS de España falleció el pasado mes de junio a los 90 años, tras dedicar su vida a mejorar ... fehacientemente la de la infancia y adolescencia vulnerables en nuestro país con una trayectoria que cambió radicalmente la vida de innumerables niños desamparados o en situación de riesgo. Con él se marchaba, para seguir en el recuerdo, una persona comprometida y visionaria, cuya vida estuvo guiada por el propósito claro e inexcusable de que ningún niño creciera sin el calor de un hogar.

La historia de la Organización Aldeas Infantiles SOS en España no puede entenderse sin su figura. Letrado de formación y colaborador cercano del presidente Adolfo Suárez, Juan Belda aceptó en su día la propuesta de Hermann Gmeiner (fundador de Aldeas Infantiles SOS en Austria tras la Segunda Guerra Mundial) para presidir la recién creada 'Asociación Aldeas Infantiles SOS de España'. Lo que se inició con un compromiso puntual se convirtió en su proyecto vital y marcó para siempre el rumbo de esta organización.

Fue internado en los Escolapios, en la capital granadina, para cursar estudios. Llegó a Granada con ocho años e hizo suya esta ciudad, a la que se dedicó en cuerpo y alma. Se licenció en Derecho por la Universidad de Granada, y después también acabó la carrera de Graduado Social. Fundó también el colegio Lux Mundi y el colegio mayor Garnata, del que fue primer director.

Bajo su presidencia se establecieron seis nuevas Aldeas en Madrid, Granada, Cuenca, Tenerife, Zaragoza y Las Palmas, que se sumaron a las ya existentes de Cataluña y Galicia. Con ellas impulsó un modelo de cuidado innovador y profundamente humano, en el que los niños que habían perdido el cuidado parental crecían junto a sus hermanos rodeados de cariño y con unos referentes educativos estables. Su visión estuvo siempre adelantada a su tiempo, defendiendo que los niños podían convivir en los mismos hogares cuando lo habitual era separarlos.

Convencido siempre el Sr. Belda del poder de la solidaridad, subrayó en todo momento la implicación de miles de donantes privados, así como de las empresas; era esencial para que Aldeas Infantiles SOS pudiera crecer y llegar cada vez más lejos. Sabía que sin la generosidad de la sociedad nuestra misión sería imposible. Gracias a esta confianza, en 1996, alcanzó esta Organización la autosuficiencia económica y comenzó a financiar programas en América Latina y África, extendiendo el compromiso más allá de nuestras fronteras y demostrando que la solidaridad no conoce límites.

Gracias al presidente Belda, a su visión y entrega, miles de niños, adolescentes, jóvenes y familias pueden mirar al futuro con esperanza. Desde Aldeas Infantiles SOS queremos rendirle el máximo homenaje y agradecerle su compromiso y mayor entrega. Su ejemplo nos seguirá guiando para defender, cada día, el derecho de todos los niños a crecer en un hogar lleno de amor y protección. Su legado permanece vivo en cada sonrisa, en cada historia de superación y en cada proyecto que sitúa a la infancia en el centro que le corresponde.

Tuve la suerte de conocer a Juan B. Belda a través de un amigo común, Paco Rodríguez, y la relación fue incrementándose progresivamente al sentirme cada vez más interesado por el mundo en el que Juan estaba entonces centrado, establecer una Aldea Infantil en Granada e ir poseyendo los complejos aspectos que se precisaban. Mi colaboración fue progresiva y mis deseos cambiaron de la cooperación a la integración laboral total. El modelo del Presidente cambió mis expectativas laborales desde la colaboración a la responsabilidad de la dirección de la Aldea que se me ofreció, cuando mi situación laboral estaba colmada y no admitía mejor perspectiva que la que tenía como profesor de lenguas clásicas en Secundaria, mi cénit laboral. Hasta que llegó Belda y cambiaron mis presupuestos.

Bajo su presidencia se establecieron seis nuevas Aldeas en Madrid, Granada, Cuenca, Tenerife, Zaragoza y Las Palmas que se sumaron a las ya existentes de Cataluña y Galicia. Con ellas impulsó un modelo de cuidado innovador y profundamente humano en el que los niños que habían perdido la atención parental crecían junto a sus hermanos, rodeados de cariño y con unos referentes educativos.

La Aldea Infantil SOS de Granada comenzó su andadura en septiembre de 1989 solo con un grupo de hermanos y como gesto expresivo de esta filosofía que nuestro Presidente nos inculcaba, no se nos ocurrió mejor celebración para el primer fin de semana en la Aldea que la de comer fuera con amigos y familiares, solo que ahora la familia había aumentado con un nuevo grupo de hermanos. El lugar fue el de nuestra añorada costumbre para comer fuera, el restaurante El Gallo de la simpar Nívar. Le pedimos la furgoneta al mantenedor, y tuvo lugar un fin de semana de ensueño.

Juan Bautista Belda visitaba frecuentemente las Aldeas de una manera natural, sin anuncio previo y sin programa preestablacido. No le precedía el título de director ni de mandamás sino que para los niños era 'Juanbelda', el Juan único, así de original y exclusivo, con el que los niños hablaban con todo afecto, del que esperaban todo lo que necesitaban y al que le ofrecían su mayor cariño.

Juan Bautista Belda Becerra, por resumir, es uno de los personajes granadinos más influyentes del siglo pasado. Desarrolló un decisivo papel en la Transición dentro del círculo de confianza del presidente Adolfo Suárez.