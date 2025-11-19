Comenta Compartir

Recién aparecido el Boletín núm. 25 de nuestra Academia, me llama un buen amigo sorprendido por la novedad de que yo haya colaborado con dos ... poemas, pero más aún por la rareza de que yo mismo confiese que el texto 'Complicidades' está compuesto por 16 versos seleccionados de una obra de Neruda; por mi parte le aclaro que los dos poemas son productos de la Máquina de Trovar del Dr. Stein que en el primer caso ha seleccionado, con dirección y sentido cómplices, 16 versos de los 1.400 que componen los 'Cien sonetos de amor', del chileno, teniendo en cuenta dos condiciones que se impone la Máquina: no elegir dos versos de un mismo soneto y respetar absolutamente el texto original, aunque pueda permitirse en este caso alguna mínima licencia. Cuando mi paciente amigo todavía no ha salido de su perplejidad, le descubro que el otro poema, 'Luis Cernuda contempla la ciudad tras los cristales', está compuesto por 21 versos del sevillano, seleccionados de 21 poemas anteriores a 1936; con ello la Máquina pretende construir la ficción del poeta contemplando la ciudad la víspera del alzamiento militar; la condición que se impone la Máquina es no seleccionar dos versos de un mismo poema y que el resultado evoque atmósferas inquietantes y sensaciones negativas en el palpitar de la ciudad la víspera del conflicto. Con todo ello se define que la unidad mínima de producción es el verso y a partir de ahí se construye la combinatoria abierta hacia el poema como objeto del deseo.

Pero aún le añado a mi sufrido amigo que no hace mucho publiqué otro poema de mayor complejidad en el Homenaje a Francisco Fernández ('En la luz que nos une', 1924), titulado 'Veinte líneas de azar y dos versos de Eliot', que contiene versos sueltos de 16 poetas, en principio un verso por poeta (Eliot dos y su traducción), nombrados en la dedicatoria, con travesura incluida, dejando en manos del lector la libre producción de una o más atribuciones de sentido y fábrica de sensaciones, relacionadas entre sí o con una visión del artista de la fotografía. De todas formas, interesante hacer convivir en un mismo espacio textual, sin problemas ni estridencias, poetas del pasado, incluso clásicos, con poetas muy contemporáneos como Aurora Luque o Rosa Romojaro. En este punto mi amigo se muestra de acuerdo en que aplace las explicaciones sobre el artilugio del Dr. Stein, así como su nula relación con las machadianas 'Máquina de trovar' de Jorge Meneses y 'Coplas mecánicas' de Juan de Mairena, y otros artefactos de la inteligencia contemporánea.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Pablo Neruda