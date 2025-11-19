Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

De Buenas Letras

La máquina de trovar del Dr. Stein

Antonio Sánchez Trigueros

De la Academia de Buenas Letras de Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

Recién aparecido el Boletín núm. 25 de nuestra Academia, me llama un buen amigo sorprendido por la novedad de que yo haya colaborado con dos ... poemas, pero más aún por la rareza de que yo mismo confiese que el texto 'Complicidades' está compuesto por 16 versos seleccionados de una obra de Neruda; por mi parte le aclaro que los dos poemas son productos de la Máquina de Trovar del Dr. Stein que en el primer caso ha seleccionado, con dirección y sentido cómplices, 16 versos de los 1.400 que componen los 'Cien sonetos de amor', del chileno, teniendo en cuenta dos condiciones que se impone la Máquina: no elegir dos versos de un mismo soneto y respetar absolutamente el texto original, aunque pueda permitirse en este caso alguna mínima licencia. Cuando mi paciente amigo todavía no ha salido de su perplejidad, le descubro que el otro poema, 'Luis Cernuda contempla la ciudad tras los cristales', está compuesto por 21 versos del sevillano, seleccionados de 21 poemas anteriores a 1936; con ello la Máquina pretende construir la ficción del poeta contemplando la ciudad la víspera del alzamiento militar; la condición que se impone la Máquina es no seleccionar dos versos de un mismo poema y que el resultado evoque atmósferas inquietantes y sensaciones negativas en el palpitar de la ciudad la víspera del conflicto. Con todo ello se define que la unidad mínima de producción es el verso y a partir de ahí se construye la combinatoria abierta hacia el poema como objeto del deseo.

