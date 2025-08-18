Zanahorio y los olivos

Muchos granadinos tienen la entretenida costumbre de ponerle motes a todo el mundo y se supone que lo hacen por cariño, aunque me cuesta creer ... que los apodos «Mediamierda», «Ojostiesos» y «Pocapicha» sean fruto de este noble sentimiento.

Nadie se libra de tener un apodo en esta ciudad, ni siquiera los mendigos. Me vienen a la memoria los entrañables sobrenombres de «Paniolla» y «El peseticas», este último una sombra fiel durante décadas de más de un transeúnte que caminaba por Granada: se pegaba como un imán e insistía hasta conseguir que le dieran … unas peseticas. Un mote por pura lógica.

El otro día, mi vecino Gregorio le endosó a Donald Trump un apodo que retrata a la perfección la esencia del personaje: Zanahorio. Pero no Zanahorio a secas, sino Zanahorio I, como si de una dinastía real se tratara. Y de hecho lo es en cierta manera, porque Zanahorio I forma parte de esa extirpe universal de inconformistas que en Granada llamamos tocacojones.

Con el inconfundible estilo de los señores feudales de la peor calaña, Zanahorio I trata a los agricultores granadinos como siervos que tienen que guardar obediencia y pagar una renta en forma de aranceles a cambio de poder introducir sus productos en el castillo yanki. Diez mil empleos en toda Andalucía se irán al garete, y es de suponer que el daño a los productores de aceite, que ya andaban más que vareados económicamente con la sequía, será considerable.

Los aranceles de Zanahorio I demuestran que su visión comercial no difiere mucho de la de un tendero de pueblo de Wisconsin. Le da igual si arruina a nuestros agricultores, puesto que lo primero es American first, o lo que es lo mismo, un ejercicio de aislamiento que no sólo va a fastidiar a los productos granadinos, sino que va a dañar también a los de su país, puesto que los países arancelados se han defendido subiendo también los suyos. O sea, un pan como unas tortas de Oklahoma.

La UE también se ha ganado a pulso un buen mote cargado de veneno amasado. A mi vecino, el fecundo creador del sobrenombre Zanahorio I, se le ha ocurrido el de «UEvona». Me parece un apodo prodigioso, que sintetiza en toda su perfección lingüística la dejadez de la plebeya Unión Europea ante el monarca de los aranceles, así como la lentitud en los pagos de las ayudas de la PAC a los agricultores granadinos. En cuanto a los motes que merecen los que arrancan olivos para plantar placas solares, mejor no le pregunto a mi vecino Gregorio, porque en vez de motes seguro que le salen insultos en todos los idiomas, incluido el arameo. También es un especialista en esto.