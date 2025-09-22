El tren castaña

Ning«No he contabilizado en toda mi vida más de tres horas de felicidad», dijo un día Lord Byron nada más levantarse con el pie ... izquierdo. Este sentimiento del poeta sólo encuentra parangón con el del usuario diario del AVE, que también contabiliza sus horas de felicidad en función de lo que Renfe disponga ese día. Semejante requiebro existencial demuestra que cuando la pena entra en el cuerpo, un minuto de vida se hace tan pesado como el tiempo transcurrido de una estación a otra, y no me refiero a las estaciones del año, sino al tiempo transcurrido de la Estación de Andaluces a la de Atocha en un día de incidencias en el AVE.

Partiendo de que la palabra felicidad no entra dentro del vocabulario ferroviario granadino, me puse a contar cuántas horas he gozado de la puntualidad de un tren en esta vida, y no me salieron horas, sino minutejos. Porque horas, lo que se dicen horas de disfrute dentro de un tren, de un tirón, se pueden contar con los dedos de la mano manca de Cervantes. Para ser un usuario feliz del AVE granaíno hay que hacer una conexión directa no con Madrid, sino con la ingenuidad absoluta. Serás pasto de una desesperación superior a la diagnosticada en Kafka si no conectas con la estación de la inocencia y te sumerges en el autoengaño pensando que las incidencias del AVE serán remediadas en el futuro.

Los fans más masoquistas de Óscar Puente dicen que el AVE que le tocó a Granada en una tómbola de Renfe vive el mejor momento de su historia, y disfrutan como enanos en la casita de Blancanieves con la gestión del siempre bienhablado ministro. Por suerte ayer estrenamos otoño, una estación menos desapacible que la estación ferroviaria. Las hojas dan su último suspiro y caen como caen las horas dentro de un tren parado: muertas de aburrimiento. Pero también la ciudad recupera una costumbre delicada que se prolongará unos meses: comer castañas asadas en la calle. Un cucurucho de castañas churruscaditas envueltas en papel de estraza es un antidepresivo natural y la prueba de que la alegría muchas veces se fragua en el estómago. Más Sancho Panza y menos Lord Byron, por favor.

Mi consejo es que se lleve unos cuantos cucuruchos cuando vaya a viajar en tren. Le ayudarán a sobrellevar ese momento mágico en el que el tren peta en mitad de la nada y se escucha en la lejanía al ministro Puente contar las horas de retraso como si fuera el Conde Draco de Barrio Sésamo (siempre que terminaba de contar soltaba una carcajada).

El AVE en Granada, menuda castaña.