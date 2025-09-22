Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El fruto de la empanada

El tren castaña

Antonio Mesamadero

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:07

Ning«No he contabilizado en toda mi vida más de tres horas de felicidad», dijo un día Lord Byron nada más levantarse con el pie ... izquierdo. Este sentimiento del poeta sólo encuentra parangón con el del usuario diario del AVE, que también contabiliza sus horas de felicidad en función de lo que Renfe disponga ese día. Semejante requiebro existencial demuestra que cuando la pena entra en el cuerpo, un minuto de vida se hace tan pesado como el tiempo transcurrido de una estación a otra, y no me refiero a las estaciones del año, sino al tiempo transcurrido de la Estación de Andaluces a la de Atocha en un día de incidencias en el AVE.

