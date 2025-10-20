El refranero ladrón

«Quien roba a un ladrón, tiene cien años de perdón», reza este refrán que tantos y tan honrados defensores despierta, ya que reinventa de ... un plumazo literario el séptimo mandamiento e invita a sentir las mismas emociones que Robin Hood robando a los señores feudales.

Mi fontanero no es un señor feudal, pero cobra como si lo fuera. Hace unas semanas me clavó una factura por una cantidad que pondría los ojos de un director de banco a hacer chiribitas. Cobrado el botín, tuvo la desgracia –para mí uno de los mejores días de mi vida– de que un billete de cinco euros se desprendiera de su bolsillo. Una cantidad insignificante, lo sé, pero me agaché como para rascarme el tobillo y lo cogí con disimulo. Fue una gran victoria, no por la cuantía de la inesperada ganancia, sino por el placer infinito de pagar con la misma moneda a ese pirata de los grifos.

Llegada la noche, mi conciencia comenzó a darme pataditas y decidí llamarle para decirle que encontré cinco euros suyos gritando en el suelo «¡Llévanos con papi!». Pero se me adelantó. Nada más descolgar el teléfono, el avaro me preguntó sofocado que si yo me había encontrado su dichoso billete. La angustia de esa rata tacaña de la fontanería me dio la vida por un momento, pero no quise prolongar su agonía y le dije que sí, que lo había encontrado. Hice el panoli, porque días después necesité de nuevo sus servicios y él no tuvo compasión a la hora de desenfundar y disparar la factura. Resumiendo, que el refrán «Quien roba…» hunde sus raíces en La Celestina, La pícara Justina o Don Juan Tenorio –que lo citan a su manera–, pero también en estos tiempos nefandos en los que vivimos.

Otro caso donde robar al robador está justificado es en uno de esos bares donde el camarero se parece mucho a mi fontanero. Llegas, pides un café y le pagas con un billete de veinte euros. Una vez en la calle, miras el cambio y ves que te ha dado la vuelta de cinco euros. Entrar de nuevo con el trabuco de El Algarrobo y desvalijarlo sería de justicia, pero te conformas con que alguien le pague algún día con la misma moneda.

Acaban de robar algunas joyas de Napoleón del Museo del Louvre. En Granada también tenemos joyas, joyas en ollas, para ser exactos. La infraestructura ferroviaria es una de ellas, pero no creo que la roben salvo para venderla como chatarra. También nos sisaron la AESIA y un puñado de proyectos más. Y nunca, nunca, se les ha pagado con el refrán «quién roba a un ladrón…». Y así nos va como ciudad.

Epílogo: Me vienen a la cabeza recuerdos de la Alhambra, nuestro Louvre nazarí. De vez en cuando hay ladrones que les da por robarle la belleza pintarrajeando su recinto monumental. Se me ocurre un refrán al respecto: «Quien a grafiti mata, a multa muere».