Grados a la carta

Una de las costumbres más arraigadas en nuestra particular 'idiosingracia' granaína es quejarnos del tiempo que hace. Nunca estamos conformes con las temperaturas y precipitaciones ... que la Madre Naturaleza que la parió estipula para cada estación. Es como si quisiéramos un tiempo individualizado, hecho a medida de nuestras sensaciones térmicas. En definitiva, no depender de las leyes térmicas sagradas que rigen, por ejemplo, el verano: en el mes de San Juan, al sol se cuece el pan; y en agosto beber y sudar, y el fresco en balde buscar. El inventor de ese tipo de clima personalizado tendría garantizada una estatua de ilustre en la avenida de la Constitución, porque, imagínate lo que significaría tener entretenidos a los ciudadanos de más rancia malafollá dándole al botoncico todo el día como los tontos, en busca de la temperatura perfecta que no existe. Pero, hay que ser justos, si nos quitaran la queja climática, ¿qué nos quedaría como vía de escape para soltar fuego y rayos y truenos por la boca? Vale, siempre nos quedará el AVE.

Para el autóctono, quejarse de las temperaturas no es una opinión puntual, sino un estado del alma. El granadino no tiene quien le describa y tampoco quien le quite la costumbre de tener el ánimo a merced del termómetro. Su reacción ante un día de calor extremo no se parece a ninguna otra dentro del territorio nacional. Uno de Barcelona se encierra en su casa con una caja de Vichy Catalán y apaga las luces para no gastar, mientras que un vasco llena el botijo de chacolí bien fresquito y le echa huevos y una chistorrica a tan calurosa jornada. Un granaíno, en cambio, se limita a recitar el mismo mantra hasta levitar: «Qué pollas de calor hace hoy ni pollas, qué pollas de calor hace hoy ni pollas, que po...». Meditación pura y dura. Que los grados al alza o a la baja alteran el carácter de algunos lo pude comprobar un malhadado día de agosto del pasado verano, cuando al mediodía y lloviendo fuego me encontré por la calle a un sujeto conocido que tiene muy malas pulgas. Malas pulgas y calor, una combinación letal. Aún así, y a pesar del marco incomparable, le sonreí y le pregunté con toda la buena fe del mundo: -¿Qué tal estás? Acorralado en el ring del tabardillo, el individuo clavó sus pupilas en mi astigmatismo y respondió: -¿Cómo cojones quieres que esté con esta calor, mamón? Tal respuesta no creo que figure dentro del 'Manual de urbanidad y buenas maneras' de Carreño, pero ayudó mucho a abreviar este encuentro. La temperatura anímica de un malafollá no tiene remedio, incluso si viviera todo el año a cuerpo de rey en las Canarias. Está demostrado que su corazón hierve a temperaturas superiores a la normales, de ahí la sensación de bochorno con la que analiza todo lo que ocurre en su vida. Epílogo: ¡Vamos chicos, al tostadero! Julio nos espera calentito.

