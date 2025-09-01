Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El fruto de la empanada

Divórciame otra vez

Antonio Mesamadero

Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:24

Hay quienes piensan que el casamiento es un matrimonio entre el cielo y el infierno, puesto que saca a relucir todas las luces y las ... sombras (que diría un cursi) de la condición humana en convivencia. Groucho Marx, de profesión cómico y escéptico de las relaciones de pareja, pensaba que el matrimonio es la principal causa del divorcio, aunque reconocía que es una gran institución, siempre que te guste vivir en una institución. Algo hay de verdadero en esta sarcástica reflexión del humorista, ya que un hogar puede transformarse en una institución penitenciaria cuando la mutua incomprensión hace nido en ese matrimonio. Otras veces, también puede transformarse en una institución psiquiátrica o casa de locos. Y en los casos más graves, en las dos cosas a la vez.

ideal Divórciame otra vez