Apaga antes de encender

Hubo un tiempo en que la televisión en España era cosa de dos canales y no se emitían culebrones, sino espacios teatrales como 'Estudio 1'. ... Cada semana programaban una representación teatral maravillosa, con dramaturgos que iban desde Dostoyevski a Lorca, pasando los hermanos Álvarez Quintero. Un menú para todos los gustos teatrales.

Lástima que no recuerde el título, pero hubo una que me impactó por su ternura. Lo que sí recuerdo es a Jesús Puente acariciando y susurrando con cariño «árbol, árbol...» a un árbol. Redundancia vegetal. Me hizo gracia, y se me viene a la memoria con frecuencia porque servidor es de los que sienten por los árboles un respeto más allá de las diferencias idiomáticas: ellos hablan en silencio, los humanos a voces. Pero vayamos al asunto. Un incendio nace de un chispazo combinado de ganas de hacer daño y gasolina. Lo que se quema en un monte es un adiós para siempre, ya que a esos árboles no los volveremos a ver, y tampoco a la fauna que queda a la brasa por culpa del pirómano de bosque y matorral mediterráneo.

Nerón quemó Roma riéndose como una hiena y tocando la lira. Parece ser que las llamas al por mayor producen una sensación de enferma grandeza que sólo la cura una sanción acorde al delito: tantos años en la sombra como el bosque achicharrado necesite para recuperar su estado anterior. Según los historiadores, Neroncete poseía un carácter histriónico avivado por una malaleche de cuna que le dificultaba controlar sus impulsos por ver arder las cosas. Pero nunca se le pasó por la cabeza pegarle fuego ni a la puñetera lira, ni a su desquiciada persona. No quería pasar a la historia como hombre parrillada, porque el jodío era malo malísimo, pero no tonto. Por su parte, los psiquiatras afirman unánimemente que de haber recibido una manta de hostias a tiempo y para abrir boca, el sujeto habría sanado como por intervención divina.

Escribo estas líneas motivado por los dos incendios ocurridos en Loja y en la Sierra de Dilar. Por suerte han sido menores y sin mayores consecuencias, pero sirvan como señal de alerta de lo que puede ocurrir este verano, ya sea por las altas temperaturas o por intervención del hombre (con mechero).

La naturaleza no nos pertenece, simplemente somos sus invitados. No es normal meterle fuego a quien te invita a su casa. Ella no pide nada salvo respeto, y a cambio nos ofrece un lugar donde ser felices a la sombra de los pinos con una tortilla y un botijo (eso sí, siempre que alguien no se te adelante e incendie esos pinos que estaban destinados para ti, tu tortilla y tu botijo).

Epílogo: Hay un fuego diario que es necesario no dejar de avivar para que no se apague: el calor de nuestros seres queridos. En un incendio así, sobran los bomberos.