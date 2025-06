Ateneo y Capitalidad Cultural

El sueño de la Capitalidad Cultural Europea 2031 es uno de los grandes proyectos de la sociedad granadina en una época en que los sueños ... están sometidos a la intimidación. Tenemos la impresión de que esas aspiraciones que nos ilusionan parecen estar dotados de una evanescencia descarada, como si quedaran atrapados en una ráfaga de luz que no recordáramos tras un despertar repentino. En Granada hemos tenido estas sensaciones demasiadas veces.

El Ateneo de Granada lleva acompañando la candidatura de la Capitalidad Cultural desde el primer momento en que el Ayuntamiento de Granada retomara el proyecto, después de los despertares y olvidos habidos durante años, en una suerte de avances, parálisis y no pocos retrocesos en Corporaciones anteriores. Ha llegado el momento en que la ilusionante candidatura está teniendo mayor presencia en la sociedad granadina con la colaboración de no pocas entidades y asociaciones, así como el eco en los medios de comunicación.

Queda por delante un largo camino, que esperemos vaya configurando la mejor candidatura para la Capitalidad Europea, y que siga teniendo el respaldo, el apoyo y participación de la sociedad civil, la Granada cultural y otras entidades culturales.

Las deliberación de los organismos europeos para el nombramiento de la Capital Cultural están cada día más próxima. Por lo pronto, el proyecto para la Capitalidad Cultural 2031, según lo anunciado, será entregado el 28 de diciembre de 2025. El mensaje que se nos traslada, después de que el proyecto acaso se haya retomado un poco tardíamente, es que la candidatura se trabaja con cierta aceleración para llegar a tiempo, si bien la flexibilidad y espíritu de apertura, para que el tiempo y la precipitación no sean nuestro peor enemigo, mantendrá una vía abierta para valorar aportaciones que lleguen a última hora

El 2 de octubre de 2024 el periódico IDEAL publicaba una entrevista a Víctor Medida, coordinador de la candidatura, cuyo titular decía: «Granada se merece el reconocimiento que tiene, pero la Capitalidad hay que ganarla». Una sentencia que pensamos no deberíamos olvidar, para no caer en ese ensimismamiento y conformismo que atenaza a esta tierra. La Capitalidad no la regalan, tiene que ganarse con el esfuerzo de las instituciones, entidades colaboradoras y, sobre todo, con la implicación de la sociedad civil.

Estamos concluyendo un nuevo curso académico en el Ateneo de Granada y han sido varias las actividades con las que nuestra entidad se ha sumado en el impulso ciudadano a este proyecto que seguirá contando con el apoyo del Ateneo.