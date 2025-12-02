Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

De al-Ándalus al Instituto Cervantes de Damasco: Siria, España y el poder de la cultura

Antonio Gil de Carrasco

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:59

Comenta

En un mundo que parece habituarse al estruendo de las guerras, Siria continúa siendo una herida abierta en la conciencia internacional. Sin embargo, más allá ... de la devastación, existe una historia menos conocida y, sin embargo, profundamente luminosa: la del diálogo cultural que durante décadas ha unido a Siria y a España, dos países marcados –cada uno a su manera– por largas dictaduras, por la represión y por un anhelo compartido de libertad democrática.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  3. 3 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  4. 4 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  5. 5

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  6. 6 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  7. 7 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  8. 8 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  9. 9

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  10. 10 Motril llora a Ignacio Peláez, cura obrero y fundador de Proyecto Hombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal De al-Ándalus al Instituto Cervantes de Damasco: Siria, España y el poder de la cultura