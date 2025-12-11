La destrucción de la Huerta de la Mariana

«Una ciudad se define por sus lugares de memoria». Pierre Nora. El 26 de noviembre de 2025 Granada perdió mucho más que un edificio ... tradicional: perdió una parte viva de su pasado, de su memoria agrícola. La última huerta de la Vega dentro del casco urbano –junto con la Huerta de San Vicente– al quedar reducida a escombros, por decisión del Ayuntamiento. Y se hizo ilegalmente, fuera del plazo dado por el Juez y la necesaria notificación previa. Entraron por la fuerza, ante los atónitos vecinos y los medios de comunicación.

La huerta de la Mariana no era sólo un edificio, era memoria histórica de un pasado agrícola granadino, bancales regados por la Acequia Gorda del Genil, frutales y cultivos tradicionales, testimonio único dentro del caso urbano, de un pasado esplendoroso admirado por los viajeros románticos que dejaron su huella en libros de memorias.

Una ciudad que lucha por conseguir la capitalidad cultural de Europa 2031 acaba de cometer el error de destruir un lugar de memoria histórica. Era una casa de labor que, más allá de su valor arquitectónico, mantenía la visión de la Vega, antes de que el hormigón la invadiera.

La organización de defensa del patrimonio histórico español Hispania Nostra, consciente de su valor, quiso proteger la Huerta de la Mariana y pidió su conservación, también colectivos de defensa de la Vega lo reclamaron sin descanso, pese a este consenso social y cultural, los responsables del Ayuntamiento, haciendo oídos sordos, la han demolido

Lamentamos que la propuesta de los propietarios no haya sido atendida, en el sentido de que fuera destinada a usos culturales y sociales. También lo reclamaron entidades como la Academia de Buenas Letras de Granada, y asociaciones 'Salvemos la Vega', 'Vega Educa', 'Asociación de Vecinos del Parque de la Rosaleda', partidos políticos y ciudadanos de a pie, a quienes se agradece su adhesión.