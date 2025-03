Lo que hay que tener

Comenta Compartir

La dana que asoló parte de Valencia el 29 de octubre de 2024 acabará superándose, pero las víctimas que se cobró, tanto vivas como muertas, ... no se olvidarán jamás. Y si tenemos la tentación de hacerlo ahí están esas personas que consiguieron salvarse, pero que han dejado unos testimonios que nos estremecen y nos rompen por dentro. Se trata de cómo las víctimas vivieron aquella tarde, cómo perdieron a sus seres queridos y así se lo han contado a la jueza de Catarroja que lleva el sumario de lo que ocurrió aquel terrible día. El de María Dolores es tremendo. Aquel día perdió a su marido Eleuterio y a sus dos hijos, Jesús Javier y Andrés. Se encontraban en su casa de campo en Chiva. «Sobre las 17 horas mi hijo pequeño salió a ver el río, que nunca lleva agua, y cuando volvió me dijo: 'Mamá nos tenemos que ir de aquí que baja mucha agua'». Así lo hicieron, pero ya era demasiado tarde. Se subieron a las ventanas todos menos el hijo pequeño que había subido a uno de los tres perros que tenían. Su padre le dijo que se subiera él y cuando fue a hacerlo el agua se llevó al perro y el muchacho fue a rescatarlo; el hermano fue a ayudarlo y también se lo llevó el agua. María Dolores y su marido se quedaron agarrados a la ventana durante unos minutos hasta que su marido ya no pudo más. «Me dijo, yo ya no puedo más Loli, me voy. Y se fue». Tres muertos en apenas unos segundos.

Encarna recuerda a su madre que vivía en una planta baja en Sedaví. El agua subió tan rápidamente que cuando abrió la puerta de la vivienda se la llevó. Días más tarde un hombre encontró su cuerpo y lo puso en el maletero de su coche donde la reconoció nada más verla, desnuda y completamente embarrada. «Murió sola, triste y asustada», se lamenta. Victoria fue testigo de la muerte de su marido por teléfono. «Me llamaba pidiendo socorro angustiado, gritando y llorando. Yo le decía: cariño aguanta, van a ir a ayudarte. Pero era mentira, nadie me cogía el teléfono y no se lo podía decir. Tenía que darle ánimos para que aguantara». Su marido «estaba desesperado, tenía mucho frío y miedo. El agua se estaba llevando la caseta a sus pies. Yo creía que se iba a salvar y se cortó la comunicación». Janine estaba embarazada de ocho meses y seguía conduciendo su camión, aunque en dos días iba a pedir la baja. No llegó a tiempo. El 29 de octubre se subió a su coche para volver a casa, pero el agua la sorprendió. A las 18,53 habló por teléfono con su madre. Fue la última vez. Días más tarde un chico le contó que la joven se había subido al techo del coche junto a otros tres muchachos, pero un contenedor grande golpeó el vehículo y los arrojó al agua. Desaparecieron. El marido de Susana bajó sobre las siete de la tarde con otros vecinos para poner unas compuertas en el garaje. La rápida crecida del agua asustó a Susana que no paró de enviarle mensajes para saber cómo estaba, hasta que dejó de responderle. Días después se enteró de que había sido arrastrado por la corriente. Una llamada de la UME le confirmó que habían encontrado el cuerpo de José entre los coches. Toñi relata cómo su marido Miguel y su hija Sara murieron en el garaje de su casa. Lo mismo que narra una mujer en Benetússer que sobre las 20 horas escucharon gritos y su marido, que era policía, bajó al garaje a ayudar a la gente, pero una furgoneta arrastrada por el agua echó la puerta abajo y el garaje se inundó por completo y los que allí estaban ya no pudieron salir. El otro día Carlos Mazón afeó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diciéndole que «si no tienes lo que tienes que tener para presentar los presupuestos de la reconstrucción, es que no mereces ser presidente». Lo hizo envalentonado y con cierto aire chulesco unos días después de echarse en brazos de la ultraderecha de Vox, con las bendiciones del Partido Popular, para sacar sus cuentas en Valencia. Lo que está claro es que Mazón no tiene lo que hay que tener para pedir perdón, para asumir la responsabilidad de sus actos, para dejar de mentir, para dar la cara y estar al lado de las víctimas, de todas ellas… Mazón lo que no tiene es vergüenza. Tampoco dignidad y como tal pasará a la historia.

