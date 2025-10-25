Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

PUERTA PURCHENA

Mentir es pecado

«Dios escribió los mandamientos en dos tablas de piedra, las que dio a Moisés en el Monte Sinaí. Cuando Moisés bajaba del monte vio a su pueblo que estaba adorando un becerro de oro y enfurecido las rompió. Luego llegó a un acuerdo con Dios para que personase al pueblo y los mandatos los volvió a transcribir sobre dos lajas de piedra»

Ángel Iturbide

Periodista

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:57

Hace unos días leí un artículo sobre las nuevas expresiones que utilizan los jóvenes y adolescentes en sus jergas diarias. Palabras y frases, muchas de ... las veces, incomprensibles para nosotros los mayores que, aún salvando las distancias, también teníamos las nuestras aunque aparentemente eran más simples, pero recuerdo que a nuestros padres también se les atragantaban. Son muchos términos los acuñados por nuestros menores que se extienden como una mancha de aceite a través de las redes sociales y de la mensajería. El artículo venía a decir que cuando ya habíamos aceptado algunas de ellas y ya las comprendíamos habían surgido otras muchas que nos dejan aislados porque no las conocemos ni las vamos a conocer. En concreto hablaba del 'six seven' que los jóvenes utilizan para todo y que no tiene ningún significado concreto, sino que se utiliza como respuesta a cualquier pregunta o indicación de los mayores; y a modo de ejemplo escribía '¿Qué tal te ha ido? Six seven, ¿Vas a salir? Six seven' y así a cualquier pregunta de los padres o de los profesores. En definitiva que todo evoluciona con el tiempo y el mensaje no se iba a quedar al margen.

