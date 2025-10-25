Mentir es pecado

Hace unos días leí un artículo sobre las nuevas expresiones que utilizan los jóvenes y adolescentes en sus jergas diarias. Palabras y frases, muchas de ... las veces, incomprensibles para nosotros los mayores que, aún salvando las distancias, también teníamos las nuestras aunque aparentemente eran más simples, pero recuerdo que a nuestros padres también se les atragantaban. Son muchos términos los acuñados por nuestros menores que se extienden como una mancha de aceite a través de las redes sociales y de la mensajería. El artículo venía a decir que cuando ya habíamos aceptado algunas de ellas y ya las comprendíamos habían surgido otras muchas que nos dejan aislados porque no las conocemos ni las vamos a conocer. En concreto hablaba del 'six seven' que los jóvenes utilizan para todo y que no tiene ningún significado concreto, sino que se utiliza como respuesta a cualquier pregunta o indicación de los mayores; y a modo de ejemplo escribía '¿Qué tal te ha ido? Six seven, ¿Vas a salir? Six seven' y así a cualquier pregunta de los padres o de los profesores. En definitiva que todo evoluciona con el tiempo y el mensaje no se iba a quedar al margen.

Se mire por donde se mire es normal. Lo malo es el desconocimiento de lo que es real, de lo que ha ocurrido y ocurre. Hay encuestas callejeras por ahí en las que preguntan a los jóvenes, estudiantes en su mayoría, conceptos y personajes como quién es Franco o Napoleón; acontecimientos como la guerra civil o en qué continente se encuentra China y las respuestas son en su mayoría erróneas demostrando que el sistema educativo actual no sirve para mucho, no al menos para que los chavales conozcan cosas tan determinantes como en qué ciudad se lanzó la bomba atómica. Y eso son temas de andar por casa, como lo ha sido ese término, tan desconocido en su inicio como extendido después, del 'internet de las cosas'.

Claro, a un joven que no sabe quién es Franco o piensa que Felipe González es un cantante de rap, menos va a saber cuáles son los Diez Mandamientos, en el caso de que haya oído hablar de ellos a sus padres o a sus abuelos. Más a sus abuelos. Según se recoge en el libro de Éxodo, Dios escribió estos mandatos en dos tablas de piedra, las que dio a Moisés en el Monte Sinaí. Cuando Moisés bajaba del monte vio a su pueblo que estaba adorando un becerro de oro y enfurecido las rompió. Luego llegó a un acuerdo con Dios para que perdonase al pueblo y los mandamientos los volvió a transcribir sobre dos lajas de piedra. Esto contado así nos acerca más a las películas de Harry Potter que a la religión y si somos capaces de recordar los mandamientos pues cortocircuitamos. Seguro que ni los mayores los conocen y mucho menos los practican sean cristianos o poseedores del mayor del sentido común. Estos son: 'Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros (en mis tiempos de adolescente se decía 'no desearás a la mujer del prójimo'). No codiciarás los bienes ajenos'. Si cuentan salen nueve mandamientos cuando en realidad son diez. Me he dejado uno a propósito que en el ranking de mandamientos aparece en octavo lugar: 'No darás falso testimonio ni mentirás'. Pues bien, todo esto es para abrir los ojos al Partido Popular y recordarles que, efectivamente, mentir no es ilegal, pero es pecado. Ya no sé si es un pecado venial o mortal, pero pecado es. Mi fiel amiga Wikipedia dice que el venial es un pecado leve que nos aleja un poquito de Dios, pero que ni siquiera es necesario confesarse. No ocurre lo mismo con los mortales, que esos ya son serios y muy graves, que rompen la amistad con Dios.

No sé yo si la declaración de Miguel Ángel Rodríguez ante el Tribunal Supremo en el que reconoció que se inventó que el fiscal del caso retiró el pacto con el abogado del novio de la presidenta de Madrid por «órdenes de arriba» es un pecado venial o mortal. En el PP se apresuraron a salir en defensa del asesor de Ayuso asegurando que mentir no es ilegal, o sea como que da igual.

Eso para lo que les interesa. El 30 de octubre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá a petición del PP en la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo' y le avisan de que no puede mentir y le advierten de que acudirán a los tribunales si el presidente no cumple con el mandato de decir la verdad. ¿No habíamos quedado en que mentir no es ilegal? Pues eso.