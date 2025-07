Remigración

Comenta Compartir

Rocío de Meer no es nadie interesante. De Meer no es nadie importante. Si preguntamos en Almería quién es Rocío de Meer muy pocos darán ... la respuesta correcta. Rocío de Meer es una más de esa claque de jaleadores y abucheadores profesionales que cobran un sueldo por jalear a su líder y abuchear al de la oposición. Y también a cuantos se pongan a tiro bien sean de su cuerda como de la contraria. No todos son iguales, desde luego, que hay muchos que jalean y abuchean pero que también trabajan y se ganan ese sueldo a parte de jalear y abuchear. Rocío de Meer es política. Es madrileña, pero está en el Congreso de los Diputados representando a Almería que es por donde sus jefes de Vox decidieron que se presentara. No es la única porque son varios los casos de políticos en activo que sin ser de Almería representaron a esta provincia en diferentes comicios. Algunos incluso se presentaron por Almería y lo siguen haciendo habida cuenta de que no les encontraron acomodo en sus lugares de origen. Ahora bien, para abuchear y para jalear igual da la provincia por la que te presentes porque en el hemiciclo del Congreso de los Diputados todos hacen lo mismo. Pues sí, Rocío de Meer es política, es de Vox y está en el Congreso de los Diputados habiéndose presentado por la provincia de Almería. No obstante, ya lleva unos años entre nosotros por lo que se supone que conocerá bien esta provincia tanto en lo bueno como en lo malo. O no, que diría Rajoy. Así pues, Rocío de Meer no es ni interesante ni importante y dudo yo mucho que los almerienses la conozcan.

Pero llega en la vida un momento en el que todos necesitamos nuestro minuto de gloria y Rocío de Meer lo tuvo esta misma semana. Lo que ya no sé es si lo hizo por voluntad propia o porque ni entre los suyos había nadie dispuesto a defender lo indefendible y mira que son especialistas en argumentar lo que no tiene argumentos. Bueno, argumentar es un decir. Pues bien, Rocío de Meer salió de su ostracismo para hablar de remigración. Y lo hizo muy bien, se le veía que sabía de lo que hablaba y que los conceptos los tenía muy asimilados. Así, De Meer utilizaba ese término acuñado por los neonazis alemanes para exponer que había que expulsar de este país a unos siete millones de personas migrantes que ascenderían a ocho millones contando a los hijos de estas personas ya nacidas en España. De seguir esta tendencia lo siguiente será hablar de pureza de sangre o de 'gran reemplazo', esa teoría conspirativa de la ultraderecha que argumenta que hay un complot para sustituir a las poblaciones europeas blancas y cristianas por inmigrantes africanos y musulmanes. Si Rocío de Meer se pateara esta provincia vería que el 'gran reemplazo' ya se está dando en la agricultura almeriense donde los migrantes, africanos y musulmanes, están sustituyendo a blancos y cristianos en el interior de los invernaderos y en los almacenes por ser un trabajo que los segundos no quieren hacer. A mi madre, totalmente dependiente, la cuidó en el pueblo una marroquí, musulmana por supuesto, y nadie como ella la cuidó con tanto cariño y dedicación. Jamás se me habría ocurrido preguntarle cuánto tiempo llevaba en España ni cómo llegó hasta el pueblo de mi madre. Jamás la vi como una africana musulmana y, mucho menos, pensé que estaba en el pueblo y que había tenido hijos en el pueblo para en un futuro sustituirme a mí. Lo único que pensé fue en lo bien que atendió y acompañó a mi madre hasta su muerte. Si Rocío de Meer pateara las calles vería la gran cantidad de inmigrantes, regularizados o no, que trabajan en este país. Que mantienen la economía de este país trabajando donde muchos españoles no quieren trabajar. Que cuidan de nuestros mayores y de nuestros niños. Que son parte de nosotros. Y que han tenido hijos en este país que estudian y trabajan como el resto. Así que lo de la remigración se lo quede para ella. Si Rocío de Meer se diera una vuelta por los colectivos de voluntarios de esta provincia vería que una gran parte funcionan por la generosidad y solidaridad de inmigrantes venidos de todas las partes del mundo. Personas a las que solo les mueve ayudar al resto e hijos de estas personas que nacieron aquí y solo quieren ayudar a los demás. Que se dé una vuelta por los módulos de Cruz Roja en el puerto y que vea cómo se atiende a quienes llegan en patera (aunque quizá argumente que lo que hacen es contribuir al 'gran reemplazo'); que salga una noche a atender a los 'sintecho' o que se dé una vuelta por los asentamientos vergonzosos que la administración permite en este país. Y verá que esos a los que quiere enviar a sus países de origen son mucho más valiosos que cualquiera de los argumentos con los que nos quiera aburrir. Y mientras, que siga jaleando y abucheando en el Congreso que eso sí que lo hace bien.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión