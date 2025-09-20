Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

PUERTA PURCHENA

Política, ¡qué hartazgo!

«Lo del cercanías del Bajo Andarax es algo que llegará tarde o temprano, aunque tratándose de Almería será más tarde que temprano pues, a pesar de que todos los partidos políticos e instituciones provinciales están de acuerdo, nadie da el empujón definitivo para que así sea»

Ángel Iturbide Elizondo

Periodista

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:43

Hace unos pocos días una noticia supuso un jarro de agua fría para esta provincia y para aquellos como la Mesa del Tren de Almería ... que lleva años poniendo de manifiesto la necesidad que la provincia tiene de disponer de un tren de cercanías con el Bajo Andarax y de un corredor ferroviario que comunique la capital con la comarca del Poniente. En cada ocasión que se les presenta lo reivindican y lo elevan a todas las instancias administrativas que les quieran escuchar, aunque parece que oír, oyen poco. Lo del cercanías del Bajo Andarax es algo que llegará tarde o temprano, aunque tratándose de Almería será más tarde que temprano pues, a pesar de que todos los partidos políticos e instituciones provinciales están de acuerdo, nadie da el empujón definitivo para que así sea. Llegará tarde, pero llegará, porque la vía ahí está y porque población para que el servicio sea rentable la hay de sobra. Otro cantar es el corredor ferroviario con el Poniente almeriense donde no hay vía, pero sí población suficiente para justificarlo, además de una economía fundamentada en la exportación por carretera de frutas y hortalizas que demanda una infraestructura de este tipo para eliminar la dependencia del camión y rebajar la emisión de CO2 a la atmósfera. Si a esto le unimos que en breve Almería estará unida al Corredor Mediterráneo por el que podrán llegar y salir tanto pasajeros como mercancías, resulta que la prolongación de las vías del tren hasta el Poniente no es ninguna tontería, por el contrario daría un impulso de envergadura a nuestra economía provincial.

