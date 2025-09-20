Política, ¡qué hartazgo!

Hace unos pocos días una noticia supuso un jarro de agua fría para esta provincia y para aquellos como la Mesa del Tren de Almería ... que lleva años poniendo de manifiesto la necesidad que la provincia tiene de disponer de un tren de cercanías con el Bajo Andarax y de un corredor ferroviario que comunique la capital con la comarca del Poniente. En cada ocasión que se les presenta lo reivindican y lo elevan a todas las instancias administrativas que les quieran escuchar, aunque parece que oír, oyen poco. Lo del cercanías del Bajo Andarax es algo que llegará tarde o temprano, aunque tratándose de Almería será más tarde que temprano pues, a pesar de que todos los partidos políticos e instituciones provinciales están de acuerdo, nadie da el empujón definitivo para que así sea. Llegará tarde, pero llegará, porque la vía ahí está y porque población para que el servicio sea rentable la hay de sobra. Otro cantar es el corredor ferroviario con el Poniente almeriense donde no hay vía, pero sí población suficiente para justificarlo, además de una economía fundamentada en la exportación por carretera de frutas y hortalizas que demanda una infraestructura de este tipo para eliminar la dependencia del camión y rebajar la emisión de CO2 a la atmósfera. Si a esto le unimos que en breve Almería estará unida al Corredor Mediterráneo por el que podrán llegar y salir tanto pasajeros como mercancías, resulta que la prolongación de las vías del tren hasta el Poniente no es ninguna tontería, por el contrario daría un impulso de envergadura a nuestra economía provincial.

Pues bien, hace pocos días el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente anunció que no tiene previsto realizar un estudio de viabilidad para implantar un servicio de trenes de cercanías en el Poniente. A estas alturas no nos vamos a rasgar las vestiduras por este demoledor anuncio dado que en Almería estamos acostumbrados a que las infraestructuras vayan cayendo por su propio peso que no es otro que el devenir del día a día, porque acelerarlas o adelantarnos al tiempo, poco. Pero sí nos podemos indignar por la oportunidad perdida y por el agravio comparativo con otras provincias de nuestro entorno y de la comunidad andaluza donde sí se hacen estudios, se constituyen mesas informativas o se alcanzan acuerdos a futuro para impulsar el desarrollo de las mismas. En Almería eso no deja de ser una quimera. Tras el triste anuncio del departamento de Puente el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, calificó la decisión ministerial de «absolutamente injustificable». Además, el primer edil ejidense afirmó que «no se pueden hacer este tipo de manifestaciones sin haber hecho un estudio de viabilidad económica, máxime teniendo en cuenta que esta es una comarca muy dinámica desde el punto de vista económico y social, y que este tipo de proyectos tardan alrededor de una década en ver la luz, desde que se inician los primeros estudios». Y a renglón seguido aseguró que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez «condena a la Comarca del Poniente a no tener ningún otro tipo de conexión con la capital en materia de movilidad que no sea una autovía, que además está colapsada.

El Poniente necesita nuevas conexiones con la capital para garantizar su crecimiento y competitividad, y la futura conexión ferroviaria con la Alta Velocidad». Lo cierto es que las críticas de Francisco Góngora tienen todo el sentido y hay que estar de acuerdo con ellas porque el Poniente necesita soluciones de movilidad y el tren es la idónea, pues no se puede olvidar que son en torno a las 300.000 personas las que acoge, además de todos los desplazamientos de trabajadores que a diario acuden a sus puestos de trabajo o a realizar operaciones comerciales.

El 18 de julio de 2023 la Mesa del Tren convocó a los alcaldes de la comarca del Poniente, a la alcaldesa de Almería, a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, al Ministerio de Transportes y al presidente de la Diputación Provincial de Almería a la firma de una declaración institucional a favor del corredor ferroviario del Poniente. Tras las críticas del alcalde de El Ejido a la decisión de Transportes creerán que todos los convocados acudieron prestos a la convocatoria de la Mesa del Tren. Pues se equivocan. A las instalaciones de la Universidad de Almería en la calle Gerona de la capital sólo acudieron el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, y el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, en representación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. También pensarán que los convocados, alcaldes del Poniente, insisto, por donde debería discurrir el corredor ferroviario, además de la alcaldesa de la capital, la representante de la Junta de Andalucía en Almería y el presidente de la Diputación no acudieron porque se encontraban fuera de la provincia y, en consecuencia, justificaron su ausencia. Enorme error. Se encontraban a menos de 500 metros del lugar de la firma y tampoco se dignaron por cortesía excusar su ausencia. Estaban en la Diputación donde su presidente tomó posesión del cargo. No les dio tiempo ni a acudir a la firma ni a llamar para decir que no podían asistir. Ojo, al alcalde de Vícar y al subdelegado, que sí estuvieron en Diputación, sí les dio tiempo a llegar y estampar su firma en el documento. Así pues, cabe pensar que tampoco veían tan importante eso de disponer de un tren que una el Poniente con la capital y, a través del Corredor Mediterráneo, con Europa. No lo era hasta que el ministerio nos ha dado la espalda; ahora sí lo es. Pues eso, hartazgo de política.