Una historia en la historia: Andrés Manjón y Manjón

Se dice que la palabra amor es uno de los términos más prostituidos de todo nuestro prolíﬁco léxico castellano. Si la polisemia ﬂexibiliza y estira ... los signiﬁcados y acepciones de las palabras de nuestra lengua hasta hacerla incomparablemente rica en su semántica, en el caso del amor este mismo mágico mecanismo puede llegar a desvirtuarla hasta el punto de hacerla irreconciliable con su propio valor original. Más allá de disquisiciones terminológicas, si esto ocurre con la palabra amor, algo similar sucede con el término corazón con el que guarda una clara analogía más allá de su valor metonímico. Así, la misma palabra puede servir para designar desde un músculo que impulsa nuestro sistema circulatorio hasta el notario que asevera la veracidad de cuanto decimos al aﬁrmar algo de corazón. Más atrás, mientras que en nuestra tradición grecolatina el corazón es sede de sentimientos, pasiones o emociones e incluso órgano rector del intelecto y la voluntad, para nuestra también frontal tradición semítica, el corazón designa el centro de la persona –de la personalidad espiritual y todas sus operaciones– en una comprensión profunda y esencial de lo que somos.

También la tradición educativa –comprendiendo al ﬁn, al menos en términos teóricos, la importancia de una educación emocional–, heredera a veces y progenitora casi siempre de multiformes estilos de pensar y vivir, tuvo quien preﬁrió referirse, desde muchos años atrás, al corazón como el motor del que emana, en esencia, lo que somos y, por lo mismo, como el epicentro y objetivo de toda la labor docente. Encontramos así en el granadino de adopción, don Andrés Manjón un preclaro ejemplo de pertinaz insistencia en la necesidad de una educación cordial –de la misma raíz–, anclada en la gratitud que emana del recuerdo de quiénes somos y el acuerdo –también de idéntica etimología– al que aspiramos como sociedad, y que se concreta en valores de misericordia y concordia, por citar sólo algunas ﬂores del inmenso campo semántico al que estas tres letras latinas (cor) han dado lugar y que en Manjón tuvieron una importancia indisimulada.

Para él, mientras que la educación requiere maestros con corazón –situado decía el sabio maestro de maestros– media vara debajo de cada frente, llegar al corazón es la rotunda clave de acierto en cualquier acción educativa. Una de las más sublimes citas del ilustre fundador se recoge en este racimo de palabras fechadas en 1920, más de cien años atrás, de nuestra inusitada vocación de cordialidad educativa actual: «Amor de Dios, amor del prójimo, amor de entendimiento, voluntad y corazón, éste es el secreto del maestro»… Hasta tal punto cifró Andrés Manjón en el corazón la hondura y fuerza de signiﬁcado a la que nos referíamos líneas arriba, que en su 'Testamento de un Maestro' de 1923 concluye, a modo de cláusula esencial con esta inequívoca declaración deﬁnitiva y deﬁnitoria: «Atended al corazón, que es lo que más vale, y ganadle con el corazón».

Corren tiempos de incertidumbre educativa como un sino que acompaña inseparablemente la tarea docente. Urge aﬁrmar principios intemporales en los que asentarnos sin temor a zozobras ni vaivenes. Mirar al corazón, volver al corazón –recordarnos amados, a ﬁn de cuentas– es la sencilla propuesta que, como la famosa palanca de Arquímedes, sirva para docentes y discentes de motor, combustible y rumbo.

Esta y otras fecundas intuiciones son las que pretende recuperar la reciente biografía 'Andrés Manjón. Una historia en la historia', editada por la Real Academia Burguense de la Historia y Bellas Artes. Presentada en Burgos en octubre, lo será también en Granada el próximo 25 de noviembre en el Centro cultural del Arzobispado de Granada en un acto organizado a las 19:30 horas por la Cátedra P. Manjón del Sacro Monte, de la que fue capitular el biografiado. Invita esta obra a redescubrir la actualidad de un proyecto que permanece vivo y ofrece al mundo educativo una triple y provocadora propuesta: asumir un compromiso con los más desfavorecidos, vivir desde la fidelidad a los propios principios, sin excluir la atención a la trascendencia y a la fe religiosa, y atender los problemas y necesidades educativas del momento histórico que nos toca vivir.

Alguien ha definido la obra educativa de don Andrés, que desarrollan hoy de forma independiente dos instituciones en Granada –La Fundación Patronato Avemariano y la Obra Social Padre Manjón– como una historia de amor cuya continuidad en el tiempo supone un milagro permanente. Y no dudamos de la pertinencia de tal afirmación pues, por razones diversas, y desde el conocimiento de la evolución histórica de este proyecto educativo entendemos que ello no ofrece discusión. La continuidad actual de la obra de Manjón, tras una trayectoria ininterrumpida de 137 años, constituye una clara evidencia de que, más allá de las miserias humanas que han lastrado y lastran sus caminos por la historia, ésta continúa siendo reclamo para quienes siguen pensado que la Educación es obra de amor. Al tiempo que confirma la convicción de que, a pesar de todo, es posible educar enseñando, enseñar educando y enseñar y educar amando como feliz síntesis.