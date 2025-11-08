Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El padre Andrés Manjón a lomos de su burra. IDEAL

Una historia en la historia: Andrés Manjón y Manjón

Encontramos así en el granadino de adopción, don Andrés Manjón un preclaro ejemplo de pertinaz insistencia en la necesidad de una educación cordial

Andrés Palma Valenzuela y Ángel Barragán Cerrato

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:21

Se dice que la palabra amor es uno de los términos más prostituidos de todo nuestro prolíﬁco léxico castellano. Si la polisemia ﬂexibiliza y estira ... los signiﬁcados y acepciones de las palabras de nuestra lengua hasta hacerla incomparablemente rica en su semántica, en el caso del amor este mismo mágico mecanismo puede llegar a desvirtuarla hasta el punto de hacerla irreconciliable con su propio valor original. Más allá de disquisiciones terminológicas, si esto ocurre con la palabra amor, algo similar sucede con el término corazón con el que guarda una clara analogía más allá de su valor metonímico. Así, la misma palabra puede servir para designar desde un músculo que impulsa nuestro sistema circulatorio hasta el notario que asevera la veracidad de cuanto decimos al aﬁrmar algo de corazón. Más atrás, mientras que en nuestra tradición grecolatina el corazón es sede de sentimientos, pasiones o emociones e incluso órgano rector del intelecto y la voluntad, para nuestra también frontal tradición semítica, el corazón designa el centro de la persona –de la personalidad espiritual y todas sus operaciones– en una comprensión profunda y esencial de lo que somos.

