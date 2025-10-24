No te metas en política

«Son los propios políticos los que nos eligen Por eso no se entiende que esos mismos políticos nos descalifiquen cuando las resoluciones no les ... son favorables» Cándido Conde Pumpido.

La política no deja de ser un razonable esfuerzo por lograr una convivencia social digna. Tratándose, sobre todo, de una tarea práctica está abocada a la toma de decisiones y, como consecuencia, a ejercer un poder o a intentar alcanzarlo. El derecho por su parte es, en alguna medida, un razonable intento de controlar ese poder, fijando unas reglas de juego y estableciendo como llevarlas a la práctica.

Estaba en esto cuando cayó en mis manos una entrevista a Cándido Conde Pumpido. Mostraba a un Cándido nada dado a rimar con su nombre, rebosando una notable capacidad de convicción y muy dado a mantener un relato en el que lo jurídico y lo político aparecían como campos alejados y casi contrapuestos. Animaba a evocar la famosa anécdota, o mera leyenda urbana, de aquel ciudadano con fácil acceso al mismísimo Franco, ante el que se quejaba de supuesto maltrato por parte de alguna pieza de su organigrama. El otrora caudillo le habría aconsejado: haga usted como yo, no se meta en política. El auténtico rey sol de la política aludía a ella como a algo ajeno que era mejor sobrevolar.

No resultaba sorprendente que el diálogo girara en torno al Tribunal Constitucional, su posible politización y la ley de amnistía como piedra de toque. Para él el asunto no podía estar más claro: la Constitución no hablaba para nada de amnistía, así que el legislador podía jugar suelto de manos. Al parecer, olvidaba que el constituyente había rechazado expresamente dos enmiendas que sí pretendían incluirla. No trato de defender un originalismo interpretativo, que llevaría a solidificar pétreamente el contenido de su texto, sino a dar por existente un criterio histórico de interpretación, que no cabe –junto a otros– excluir. Me temo que Cándido considera ese intento de repesca como una añagaza «política» fuera de lugar. En vez de admitir que el constituyente, que había rechazado los indultos generales, hacía tácitamente lo propio con la amnistía, prefiere una alambicada interpretación de la prohibición de la prerrogativa de gracia en los casos de iniciativa legislativa popular, pese a que el término amnistía no sale a relucir en dicho artículo 84.3. El mero hecho que no pueda hacerse con el apoyo de 500.000 firmas, da paso a la acrobática interpretación «jurídica» de que la Constitución «está diciendo más o menos que, por iniciativa parlamentaria, sí se podría».

Lo contrario le parece «incongruente. ¿Por qué unos parlamentarios constituyentes que en el año 77 acababan de aprobar una amnistía general iban, en el año 78, a prohibir a las generaciones futuras hacer lo que ellos mismos acababan de hacer? Es absurdo». Por lo visto, lo que se hizo con afán de conciliación, para superar las secuelas de una vieja guerra civil, es perfectamente equiparable a olvidar un golpe de Estado de quienes presumen de estar dispuestos a repetirlo, generando de camino una polarización que resucita el guerracivilismo.

Cuando le recuerdan que la amnistía del 77 no se concedió por los siete votos hoy de fama, estima que «no podemos entrar en eso. Entiendo que ese es un argumento político» y «a los ciudadanos les corresponde, si no están políticamente de acuerdo con esas leyes, responder en las siguientes elecciones»; afirmación que no sé si repetirá con ocasión de las próximas. Por lo demás, toda la doctrina del fraude de ley se viene abajo, cuando se mira hacia otro lado para ignorar las consecuencias de una ley que presume de estar sembrando conciliación y encubre la investidura de quien fue incapaz de ganar unas elecciones.

Si se le plantea la notable previsibilidad del resultado en las sentencias no unánimes, sugiere que «en aquellos asuntos con una cierta trascendencia política donde las posiciones ideológicas de cada uno están muy marcadas se puede predeterminar que la mayoría va a dar un determinado resultado. Pero eso pasa en todos los lugares donde se resuelven los problemas por mayoría». Pone un ejemplo que ambos compartimos: «el decreto del estado de alarma. Ahí se producía también un resultado que nosotros ya sabíamos de antemano que iba a ser favorable a la mayoría que entonces existía». Da la casualidad de que yo voté –como él– en contra, sin importarme que se interpretara que apoyaba al gobierno. En la actualidad parece estarse a la espera de que ocurra algo similar.