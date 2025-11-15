El sectarismo vergonzoso de las televisiones públicas: el caso de TVE

En general, los medios de comunicación de masas como la radio o la televisión siguen siendo unos elementos fundamentales en la orientación ideológica de las ... sociedades; de ahí que, pese al desarrollo de otros modelos de comunicación social más personalizados –las Tecnologías de Información y Comunicación, las llamadas TIC, como internet, que actúa como soporte de la prensa electrónica y de otras redes de comunicación e información como WhatsApp, Tik Tok, Linkedin, Facebook y similares–, sigue siendo, por su capacidad de penetración social, instrumento muy potente, pero que, en gran medida, también presenta un alto nivel de riesgo de manipulación y control social.

La radio y, especialmente, la televisión mantienen su presencia como fuentes básicas de información y entretenimiento de amplios sectores de la sociedad española. De otra parte, el desarrollo del sistema de libertades en una sociedad democrática ha posibilitado la expansión de cadenas comerciales privadas que compiten entre sí y con las de titularidad pública. En esta lucha por captar oyentes y telespectadores, la posición más ventajosa es la correspondiente a las de control público, pues cuentan con una financiación asegurada por los presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas, justificando esta discriminación apelando a su supuesto carácter de servicio público y digo supuesto porque la evidencia empírica demuestra que no son un servicio público sino un instrumento de influencia social al servicio de una ideología política determinada.

El caso más evidente de manipulación informativa es sin lugar a duda RTVE, penetrada en su estructura funcional por auténticos mercenarios al servicio de un determinado esquema político, diseñado desde el Gobierno autocrático que preside el Sr. Sánchez y que además, aprovechándose de una efímera mayoría parlamentaria y en plena crisis nacional por la DANA de Valencial, provocó un cambio en la composición del Consejo logrando una nueva estructura de 15 miembros de los cuales 11 corresponden a una mayoría representativa de la izquierda radical y 4 a la derecha moderada del PP, argumentando el Gobierno que, así se garantizaba «el pluralismo democrático, la gobernanza y la profesionalidad», cuando en realidad esta expresión no corresponde con las evidencias de los perfiles personales de los miembros designados ni de sus manifestaciones.

Lo cierto es que esta corporación, que se financia fundamentalmente de lo recaudado por los impuestos, dispone de casi 1.300 millones de euros para gastar, sin contar esa deuda de casi 500 millones de euros que arrastra; no obstante, su presidente reclama más dinero para hacer esa «revolución» en televisión tan necesaria, basada en más mensaje político y entretenimiento, como fórmula de garantizar mayor audiencia y con ello más influencia en la sociedad española. Mientras la progresía que ocupa los sillones del Consejo se conforma con sueldos de 10.000 euros mensuales y para evitar disgustos o sobresaltos, el nuevo presidente cuenta con escoltas pagados del presupuesto. Con este modelo radiotelevisivo, los informativos se convierten espacios de opinión controlada y si es posible manipulada a favor del modelo ideológico que controla al ente, cuyo nivel de obscenidad informativa se puede comprobar con dos recientes casos: así en los subtítulos de las noticias que grafían no siempre hay correspondencia con las imágenes; como ha ocurrido con la información sobre el juicio al fiscal general del Estado, que no dudan en subtitular una alusión directa al novio de Ayuso como si el juicio fuese con él. Pero el colmo de la desvergüenza es utilizar el testimonio de una liberada sindical, cocinera de oficio, para dar voz a la reivindicación de los sanitarios.

Pienso que con los 22 euros que nos cuesta a cada español la RTVE podríamos aspirar a un modelo, no ya más eficiente, sino más honrado en la expresión de sus contenidos informativos. Pero lo cierto y verdad es que la situación que nos ofrece este ente público es de absoluta subordinación ideológica y personal a una estructura de poder autocrático en función de una compensación económica y eso es una forma de acción mercenaria, todo lo contrario, a un proyecto de servicio público en un contexto de libertad y responsabilidad democrática.