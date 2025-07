A propósito del terremoto

Comenta Compartir

Comenzaba la semana con el impacto de un terremoto ocurrido frente a las costas de Cabo de Gata y que se hizo sentir en una ... parte del área geográfica de la provincia de Almería, así como en localidades de Granada y Murcia. Personalmente no me enteré, pese a que suelo estar ya desayunado a la hora del evento, pero ese día dormía, sí me despertó un agudo sonido del teléfono que no sabía por que se había emitido. Inmediatamente comenzaron las llamadas de teléfono y los WhatsApp a funcionar con todo tipo de informaciones e incluso alertas por maremotos. Al final todo quedó en un susto y en tema de tertulia informativa.

Ciertamente que este tipo de episodios no son infrecuentes en nuestro entorno geográfico por los condicionamientos geomorfológicos existentes y la geodinámica interna que los propicia, es por ello que a lo largo de la historia se han venido produciendo fenómenos de distintas intensidades, algunos de marcada referencia, pero en estos momentos los riesgos han aumentado por los cambios derivados de la forma de ocupación del territorio y los usos del suelo, pese a que los avances de las técnicas constructivas y las normas sismorresistentes, han propiciado una mejora sustancial en las condiciones de seguridad de las construcciones ante este tipo de riesgos naturales . Sin embargo, los condicionantes geomorfológicos de esta zona del sureste peninsular, siguen siendo factores de riesgo ante estos procesos de la geodinámica interna como son los terremotos, así como los de la geodinámica externa como son las inundaciones, avalanchas, deslizamientos y solifluxiones, que son también muy conocidos en el conjunto del sureste peninsular. Quiero dejar claro con esto que, Almería y su entorno territorial es una zona sometida a riesgos naturales, ello implica que debemos adoptar medidas para evitar efectos indeseados de fenómenos catastróficos. La realidad evidencia que no se toman esas medidas pasivas de protección, basta observar los usos del suelo y el medio natural, como la ocupación de zonas inundables, construcciones en suelos inadecuados o los trazados de infraestructuras de comunicación. En otro orden están las medidas de protección activas, que son las proporcionadas por los sistemas y medios de protección civil, necesarios para minimizar los efectos que puedan producir un terremoto o una inundación. Dentro de este sistema hay unidades especializadas como los bomberos o la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuyo despliegue debe de estar ajustado a la realidad geográfica y a los niveles de riesgo potencial. En este sentido y referente a nuestro territorio, el actual despliegue de la UME, carece de la coherencia necesaria para ser efectivo en caso de catástrofes naturales o inducidas en nuestro espacio geográfico; ya que su actual ubicación no le permite responder de forma eficaz y en tiempo a una catástrofe, dada la distancia real y cronológica que existe entre sus bases de origen y las zonas de riesgos naturales; unido a ello, en caso de un terremoto y dado que, el contexto geomorfológico favorece el colapso de infraestructuras de comunicación dificultando la accesibilidad a las zonas afectadas, surge la imperiosa necesidad de considerar la exigencia de una unidad de la UME en nuestro entorno que posibilite la intervención inmediata, dado que las primeras 24/48 horas son básicas para evitar daños graves en la población. En estos momentos, Almería cuenta con la base militar de Viator, que tiene una excelente accesibilidad y conectividad con el sistema intermodal de transportes, contando además con las dotaciones y servicios necesarios para poder ubicar una unidad de esta naturaleza, que pueda actuar ante cualquier situación de catástrofe de forma inmediata. Sería deseable que las instituciones locales y la administración periférica del Estado expresaran la necesidad y por ello la exigencia, de plantear el despliegue de la UME en nuestro territorio.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Terremotos

Almería