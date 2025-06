Melilla y La Legión española

Escribo estas líneas desde Melilla con motivo de mi asistencia al XII Encuentro de Veteranos invitado por el coronel jefe del Tercio Gran Capitán, 1º ... de la Legión, en mi calidad de Legionario de Honor; unas jornadas de convivencia con los hombres y mujeres que sirvieron en las filas de La Legión. Ello me ha permitido reflexionar sobre dos realidades, la de la españolísima Melilla y sobre esta unidad de élite del ejército español como es la Legión.

Para un almeriense que conoce Melilla, sus gentes, su naturaleza, su morfología e historia, siente a esta ciudad como una parte hermana al otro lado del mar, pues hay muchas cosas que nos unen como así lo confirma nuestra propia realidad. Su españolidad es como la de Almería, pues se unió a la corona de Castilla unos pocos años más tarde que lo hiciera Almería. Cuando las guerras africanas, el regimiento de la Corona y sus soldados de remplazo dieron la vida por España en la defensa de Melilla. Hoy, esta ciudad que ha sido y trata de seguir siéndolo, un espacio de libertad y convivencia intercultural, cumpliendo con su misión histórica de territorio de acogida y de relación con un entorno amplio del mundo africano, en la actualidad se está abandonando a su suerte, rompiendo y limitando su ámbito de relaciones a la vez que saturando e invirtiendo su estructura socioeconómica; todo ello por la ineficiente, absurda e incoherente política exterior española y la negligente, insensible y cínica política interior del Estado español. Hoy, más que nunca, Melilla necesita del aliento y del apoyo de España para hacer frente a su compromiso histórico, en unos momentos caracterizados por la política de extorsión de Marruecos, que busca asfixiarla dificultando su funcionalidad e independencia, para facilitar con ello la incorporación a su territorio. Melilla no es una pieza en el ajedrez de la geopolítica, es una entidad por derecho propio integrada en la sagrada unidad de España y no admite cambios; pero, aunque en su espíritu anide en silencio la sospecha de una posible traición, tiene fundada su esperanza en La Legión, que fue su salvadora en el año de 1921 tras el desastre de Anual, que no dudo en marchar a pie más de 100 kilómetros en pleno mes de julio, para acudir a su llamada, jurando morir si era necesario en el socorro a la ciudad.

Conocer La Legión es un privilegio, no solo por su épica historia cargada de sacrificio y heroísmo, unido a una eficiente preparación moral y técnica para cumplir con las misiones que se le encomienden, sino por otros aspectos también muy importantes como son los de formación de personas en valores y escuela para mandos. Los valores de la Legión son sólidos como lo es su Credo Legionario, pero lo importante es lograr que sean asumidos personalmente y eso es una realidad en toda la brigada de La Legión; la razón fundamental es porque el respeto y cuidado de sus valores, les da sentido a las vidas de sus legionarios, pero también por la ejemplaridad de sus mandos que son sus referentes en el día a día. No en vano una parte importante de los oficiales del ejército español se han formado en La Legión y vienen configurando las estructuras de mando de muchas unidades militares de España y de la OTAN con excelentes resultados.

Hay aspectos en La Legión que apenas son conocidos, pero marcan el ser del espíritu legionario, como la solidaridad que, no solo es entre sus miembros, sino que también cubre a las familias, aportando, con ayuda de la sociedad civil, los recursos y bienes de consumo para suplir las carencias familiares. Y cuando un caballero o una dama legionaria dejan el servicio siempre encontraran el apoyo social que necesitan y un hogar donde cobijarse cuando la realidad social les haya dado las espaldas.

Los legionarios saben que el espíritu de La Legión transforma a las personas y por ello estaba abierta para integrar al que lo pidiese y ese espíritu hay que reiniciarlo como en sus orígenes, posibilitando el acceso a sus filas a cualquier persona sea cual sea su origen, raza y religión. Por eso no hay que tener miedo a abrir las puertas, no solo a inmigrantes de origen hispano, sino a todos aquellos que busquen integrarse en la realidad de España.