Los listos de Moncloa, los cretinos del Gobierno y los 'agradaores'

La vuelta al curso político ha puesto de manifiesto que, la acción de gobierno por el partido en el poder, se establece teniendo tres referencias ... que trabajan coordinadamente con un único objetivo, mantener en el poder a Pedro Sánchez; evidencia incuestionable para cualquier ciudadano con un mínimo de información y criterio. Ahora bien, cómo y por qué este objetivo va funcionando en el corto plazo. A bote pronto podríamos contestar que es gracias a que el relato de la realidad político social en España, se construye en la Moncloa, se vende por el Gobierno y se difunde por los 'agradaores' del poder que, a su vez, son receptores de sus beneficios.

De todos es conocido que, en el complejo de la Moncloa, trabajan funcionarios y una pléyade importante de asesores presidenciales, si bien podemos distinguir entre estos dos grupos mayoritarios; el más numerosos es gente corriente que vive y trabaja allí, como recompensa a la fidelidad con el partido y su líder; el otro grupo, más restringido, está constituido por contratados reclutados en universidades y empresas, que tienen una gran experiencia y formación en aspectos sociológicos y políticos. Este grupo es la masa gris que prepara y diseña las estrategias políticas, construyen el relato de las decisiones y definen la acción política e institucional en función del interés de su patrón, el jefe del Gobierno.

La segunda referencia es el Gobierno, con una participación importante de personas caracterizadas por ser unos auténticos cretinos que, desposeídos de su propio criterio en unos casos o por la estulticia, incapacidad intelectual y sectarismo en otros, se comportan como fieles portavoces de las consignas emitidas por los listos de la Moncloa y de sus directrices de gobierno. En el caso de que alguno o alguna aparezca con iniciativas propias de cierto calado, se le deja que se ahoguen en su torpeza (caso Yolanda).

La tercera referencia son los 'agradaores' que, trabajando para beneficio propio, prestan sus conocimientos y apoyos en la difusión de los relatos diseñados por Moncloa y les proporcionan cobertura social para motivar y generar opinión que, posibilite la llegada de sus mensajes a la sociedad y anule cualesquiera tipos de relatos que puedan perjudicar los objetivos e intereses del líder monclovita; basta con ver la RTVE para comprobar esta realidad.

Teniendo como referencia lo anteriormente expuesto, en esta semana hemos asistido a un ejercicio de estrategia política y social para soslayar la realidad que atenaza a Sánchez que se deriva de su inconsistencia como gobernante, unida a un torpe ejercicio del poder institucional que, inundado de situaciones de corrupción en las que anda chapoteando, no encuentra salida. Ante esta situación los listos de Moncloa han diseñado una estrategia muy interesante, así como unos esquemas tácticos de acciones puntuales que conduzcan a la consecución de su objetivo, tal es la consolidación político institucional de Sánchez en el plano nacional y su proyección como político de referencia en el contexto internacional.

El 'leit motiv' para introducir y conducir las acciones de la estrategia establecida, ha sido la guerra entre el Estado de Israel y los terroristas de Hamas en la franja de Gaza, utilizando como causa la brutal actuación del ejército israelí sobre los efectivos poblacionales de la zona y que es de muy difícil justificación. Ello le ha permitido presentarse como defensor de la humanidad, claro que, de forma selectiva, pues las matanzas de miles de niños en las guerras de África, así como de millones personas por razones étnicas o religiosas en muchos países del mundo, parecen no preocuparle, entre otras razones por que no figuran en la estrategia a seguir.

Esta estrategia contra Israel y a favor de Hamas, ha llevado a generar un enfrentamiento directo y muy peligroso para los intereses de España con el estado israelí, pero también a la pérdida de confianza de los países occidentales con España y que ya la ignoran en sus decisiones.

En el plano nacional, nos ha deparado desgarros sociales de difícil sutura y que habrá que superar por propia supervivencia nacional, pero posiblemente sin Sánchez en la Moncloa.