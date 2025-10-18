Impresiones y realidades

Unos días en Madrid me han permitido ser testigo de ciertas realidades y percibir impresiones que me han posibilitado establecer comparaciones y deducir algunas conclusiones ... o, en cualquier caso, llevarlas a la reflexión. Todo ello contextualizado en varios escenarios, pero siempre teniendo como referencia el concepto de proporcionalidad y escala, no olvidemos que Madrid es un laboratorio social en sí mismo.

La efeméride del12 de octubre tuvo para mí dos escenarios privilegiados, el desfile militar y la corrida de toros de la Hispanidad. En ellos buscaba captar el sentido de lo que veía, así, el desfile militar, movilizó a miles de jóvenes, portando la bandera constitucional de España a la vez que ocupaban el recorrido, junto a familias completas, que hacían imposible visualizar el desfile, lo que explica que su presencia y la de la mayor parte de los asistentes era meramente testimonial. Otro aspecto interesante era como se pasaba del abucheo e insultos al presidente del Gobierno, a los vivas y aclamaciones al jefe del Estado. De la corrida de la Hispanidad, reseñar el lleno de Las Ventas, la juventud del público y el espectáculo taurino. La expresión artística de Morante de la Puebla hizo vibrar al respetable y lograr las dos orejas; pero los gestos eran más sugerentes, los brindis, el beso a la bandera de España y el cortarse la coleta llorando, simbolizaron la personalidad, las querencias y el compromiso de este maestro de la torería consigo mismo y con la tauromaquia.

En esta semana han adquirido un cierto protagonismo las visitas a los tribunales de dos de los miembros de la «banda de la longaniza», así como las mentiras de Pedro Sánchez y sus conmilitones, que son como una rutina donde se repiten frases hechas a modo de mantra y que buscan cambiar la realidad de las cosas, pero al final solo evidencian escapismo y poca vergüenza, pero «nada hay cubierto que no llegue a descubrirse…y lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará en las azoteas» (Lucas 12, 1-7)

No me ha sorprendido que, la pareja de Almudena Grandes (QEPD) el niño bien y privilegiado del franquismo, Luis García Montero, haya estirado las patas para agredir al presidente de la RAE, evidenciando con ello su servilismo, su intrascendencia, su comunismo de salón y su soberbia enfermiza. Si la lengua, como él argumenta, la tienen que construir los filólogos es que no entiende nada. La lengua como la vida misma necesita trasversalidad en su estudio de ahí la importancia de valorar las aportaciones de los usuarios de la lengua y Santiago Muñoz Machado es un excelente ejemplo. Claro que entre ambos no es posible la comparación, Luis es un fracasado de la política y Santiago un líder entre los académicos como se ha evidenciado una vez más.

Las alegrías de estos días han tenido causa u origen en dos hechos destacados, el fin de la guerra en Palestina con la llamada 'Paz de Trump' y el Nobel concedido María Corina Machado, la opositora al narco gobierno de Venezuela. Dos alegrías que han desembocado en una sensación de vergüenza para gran parte de los españoles, pues el Gobierno se esfuerza por seguir haciendo el ridículo. De una parte, el 'payaso de exteriores' atribuyendo al Gobierno español el éxito en la resolución del conflicto y de otra, el presidente Sánchez, no felicitando a la líder venezolana por el merecido Nobel de la Paz y encima mintiendo como un bellaco. Claro que ambas realidades son compartidas por la izquierda progre y trasnochada, pero lo mas evidente de esta realidad de dependencia de los narco-gobernantes de Venezuela por parte del PSOE, es el no asumir, reconocer y felicitar a la premiada con el Nobel de la Paz en el Congreso.

Una evidencia es que hay una juventud en España poco afecta con el modelo de política que se oferta en los partidos y denuncia la ausencia de democracia real, la ineficiente gestión de los recursos públicos y la contaminación de la corrupción, sin olvidar que hay que volver a la necesaria unidad de España basada en la igualdad entre los españoles; realidad que deben de tener en cuenta los líderes políticos.