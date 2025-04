¡Feliz Pascua de Resurrección!

Reconozco que esta felicitación, genuinamente cristiana, no estaba en la tradición de la comunidad católica en la que vivía desde que tenía uso de razón; ... pero hace unas décadas la conocí de la mano de algunos amigos extranjeros, especialmente alemanes y más tarde sudamericanos, pero la asumí inmediatamente pues suponía la mejor noticia que podía recibir cualquier ser humano independientemente de su raza, cultura o religión, pues anunciaba con esta frase la nueva realidad profética que proclamaba el cristianismo, un nuevo esquema en las relaciones humanas basado en el amor y el triunfo de la misericordia ante la realidad del pecado.

Durante estos días de Semana Santa, he tratado de relegar gran parte de la actualidad para centrarme en otros aspectos más intemporales y relacionados con otra dimensión diferente de la materialidad de lo corporal, no sin cierta dificultad, por el desasosiego que producen ciertas informaciones que inciden en los planes de vida de cualquier ciudadano. De otro lado, la vivencia social de la Semana Santa expresada en las manifestaciones de la fe popular, como son las procesiones, me ha generado una serie de reflexiones muy interesantes y que paso a exponer.

Es incuestionable el auge de los desfiles procesionales, su magnificencia y participación social que año tras año se hace más importante. Ello supone un fuerte espíritu de compromiso de la ciudadanía con el ser y sentir cofrade, que no solo es un espacio de socialización, sino que obliga a unos compromisos religiosos concretos que están conducidos hacia una práctica de la fe cristiana, como podemos observar en muchos detalles de la vida cofrade y su expresión pública.

Sorprende la gran participación de niños y jóvenes que concurren en los itinerarios procesionales, los cuales, independientemente de su valor artístico, son auténticas catequesis de fe cristiana y como tales responden a las necesidades formativas de sus participantes y espectadores. ¡Qué contraste con las Semanas Santas de antaño, que no había costaleros y, si los había, era previo pago de su importe! Hoy los jóvenes derrochan generosidad, sacrificio y esfuerzo para portar los sagrados misterios o desarrollar el desfile con austeridad y disciplina.

Es muy valorable el interés demostrado por las autoridades civiles, caso de las corporaciones municipales, no solo certificando con su presencia el discurso religioso, sino también ofreciendo los medios para que los desfiles se desarrollen con seguridad, orden y comodidad para la ciudadanía. Así mismo, las autoridades religiosas han comprendido el papel de los desfiles procesionales, pues al fin y al cabo, son formas de expresión de la religiosidad popular, para introducir y contextualizar la doctrina cristiana como factor de evangelización, con la costumbre de hacer estaciones en el templo catedralicio, en otras parroquias y santuarios, haciendo presente fórmulas de oración comunitarias.

Frente a este discurso positivo, es posible que surja una exposición más materialista que signifique, o mejor dicho, reduzca este testimonio de fe a un recurso turístico de carácter cultural, sin dimensión espiritual alguna; pero ese es su problema.

En este tiempo histórico que vivimos en España, donde algunas personas dotadas de potestad pero no de autoridad, quieren erradicar valores y símbolo de la fe cristiana, deberían ser sensibles a la tradición histórica, cultural y religiosa de la mayoría del pueblo español evitando tanta «resignificación» de elementos cristianos alterando su significado.