¿España es una anocracia?

Es posible que algunos lectores se sorprendan por el uso de este neologismo acuñado por la ciencia política y elucubren sobre un sentido equívoco del ... término, pero lo cierto y verdad es que el término se presta a interpretaciones un tanto grotescas o cuanto menos inadecuadas, pero científicamente sabemos que con este término se designa una forma de gobierno que se sitúa entre dos conceptos, la democracia y la autocracia. Es una palabra que surge de la unión del término latino 'Ano', que significa ausencia y el término griego 'Cracia', que significa gobierno. Es pues la anocracia la forma de gobierno que tiene apariencias de democracia pero que es totalmente inestable e ineficiente, es lo que podríamos entender como un simulacro de democracia. Los tratadistas en ciencia política que han acuñado el término lo utilizan para designar a un grupo de países, que existen en la actualidad y cuyo desarrollo político e institucional no corresponde con el concepto de democracia ni tampoco con el de autocracia en sentido estricto.

Como características básicas de la anocracia, se consideran la debilidad e inestabilidad de un gobierno, que en el caso de España es palpable al estar sometido al peaje de sus socios de legislatura que, incluso, le llevan a las prácticas de decisiones autoritarias mezcladas con otras aparentemente democráticas, como ocurre con las amnistías de delincuentes juzgados y condenados, pero resueltas por un tribunal como es el Constitucional de claro control por el Gobierno. En otros casos son incluso acciones democráticas, como el desarrollo de una ley y su aprobación parlamentaria que, aunque sea legal, son favorecedoras de determinados intereses personales. También nos encontramos con decisiones gubernamentales que reflejan con claridad conductas autoritarias; es el caso de decisiones, sin base legal alguna, como los encierros en la epidemia del COVID.

Es curioso que, determinados especialistas concluyan que este tipo de gobiernos anocráticos son favorecedores de redes de poder cleptocrático, vamos que roban, como es el caso de redes como la de los 'EREs', 'Koldo-Ábalos', 'Faffe' o 'Aldama' de todos conocidas por los escándalos que están en el imaginario colectivo español y que podemos afirmar con un amén en su sentido de verdad que ha sido, es y será.

Por lo que estamos conociendo del gobierno 'sanchista' así como de sus actuaciones políticas y ejecutivas, es posible que la forma de gobierno de España sea la 'Kakistocracia' que etimológicamente tiene su origen en dos términos griegos, 'kakistros'( peor) y 'Kratos' (gobierno) ; es decir el gobierno de los peores, en definitiva, la de los menos cualificados y más faltos de escrúpulos, como es el presidente Sánchez, sus ministros, allegados, beneficiarios del poder, 'Tezanos' de turno y turiferarios. Realmente hay personajes que destacan por su incompetencia y golfería, pero hacer una lista de ellos supondría sobrepasar el espacio de este artículo, así que cada uno monte su lista para su solaz y esparcimiento, evitando caer el enfado corajudo, pero tomando nota y referencias para el voto de las próximas elecciones.

No sé si con este relato se confirma la hipótesis del título de este artículo o si preferimos identificar al Gobierno de España con una kakistocracia, de ahí que invite a los lectores a realizar un ejercicio de discernimiento para una mejor calificación de la realidad según su propia percepción y experiencia. No olvidemos que este término fue elegido por la revista 'The Economist' como palabra del año 2024, pues resumía lo ocurrido en muchos países del mundo dada la evidencia de las aptitudes y actitudes de sus gobernantes en este espacio de tiempo. Personalmente y ante la realidad de los hechos caracterizados por una ausencia de principios morales, el permanente uso de la mentira y el engaño en la justificación de las acciones y omisiones en el ejercicio del gobierno, junto con el abusivo uso de los bienes y recursos públicos, me inclino por atribuir el término kakistocracia a la forma de Gobierno en España en la actualidad.