La corte de los milagros

«La gran diferencia con los personajes de Valle-Inclán es que unos son pobres y desgraciados castigados por un mundo cruel e injusto y los actuales gozan de buena salud económica y de privilegios que les permiten vivir como marginados positivos en el contexto actual de la sociedad española»

Andrés García Lorca

Catedrático de Universidad en el Área de Análisis Geográfico y Regional

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:57

Comenta

Don Ramón del Valle-Inclán, publicaba en 1927 una gran obra literaria denominada 'La corte de los milagros', dentro de la famosa trilogía del Ruedo ... Ibérico, donde relataba la vida en unos de los barrios marginales de París y de los personajes que allí vivían. Su descripción era un todo simbólico para demostrar la realidad social de España en un período tan complejo como el reinado de Isabel II y la crisis de la Restauración. Independientemente de sus valores literarios, pues supuso la inauguración de un género nuevo como es el esperpento, es todo un alegato contra la hipocresía de una sociedad falta de moralidad y ética.

