Don Ramón del Valle-Inclán, publicaba en 1927 una gran obra literaria denominada 'La corte de los milagros', dentro de la famosa trilogía del Ruedo ... Ibérico, donde relataba la vida en unos de los barrios marginales de París y de los personajes que allí vivían. Su descripción era un todo simbólico para demostrar la realidad social de España en un período tan complejo como el reinado de Isabel II y la crisis de la Restauración. Independientemente de sus valores literarios, pues supuso la inauguración de un género nuevo como es el esperpento, es todo un alegato contra la hipocresía de una sociedad falta de moralidad y ética.

El universo simbólico que representa esta obra viene a encajar, en aspectos muy substanciales, con la situación actual de España y que en gran medida se expresa en las Cortes Generales del actual reino de España, en la que conviven los personajes más siniestros, junto a golfos e hipócritas, sin olvidar el paso por su escenario, de farsantes, alcahuetas, meretrices y gente ordinaria como diría Mesonero Romanos. Ciertamente que muchas de sus señorías son personas decentes, algunas con vidas ejemplares, mientras que, otras, tal vez por razón de su ignorancia o miedo a perder el sustento, asisten y dan apoyo a bribones, canallas y filibusteros, lo que no deja de ser un esperpento.

La gran diferencia con los personajes de Valle-Inclán es que unos son pobres y desgraciados castigados por un mundo cruel e injusto y los actuales gozan de buena salud económica y de privilegios que les permiten vivir como marginados positivos en el contexto actual de la sociedad española.

Tal vez mi apreciación pueda parecer exagerada, pero basta con observar el funcionamiento de las cámaras y de los debates parlamentarios, especialmente en el Congreso de los Diputados, para evidenciar la realidad del imperio de la mentira, la hipocresía más conspicua, el falso testimonio más abyecto, el encubrimiento del delito o la traición al Estado que dicen representar. Podemos comprobar las actitudes y declaraciones de personajes como la misma presidenta de las Cortes, tercera autoridad del Estado, sin olvidarnos de algún que otro diputado; recordemos el caso de Ávalos, el valido cutre de Sánchez al cual, tras sus tropelías y corrupciones para evitar ser juzgado, lo hizo diputado. Esto me recordaba las letrillas que circulaban en Madrid aludiendo al duque de Lerma, valido de Felipe III y en las que se decía: «Para no morir ahorcado | el mayor ladrón de España | se vistió de colorado».

En estas «Cortes de los milagros» se pueden observar los ejercicios de manipulación a que son sometidos sus miembros y que trascienden a sus representados. Dicen los expertos que hay tres técnicas para manipular y que son muy efectivas. La primera es generar sofismas, es decir, partir de verdades para llegar a una conclusión falsa; ejemplo: en un informe de la UCO no se menciona la financiación irregular del PSOE, luego no existe financiación irregular en el PSOE. La segunda es convertir una idea secundaria en prioritaria, consiguiendo con ello ocultar lo realmente prioritario, como el anuncio solemne de Sánchez de proponer a la UE que no haya cambio horario y distraer la atención sobre la realidad judicial que afecta al Gobierno y de forma contundente a él mismo. La tercera es sobredimensionar una verdad que es insignificante, buscando con ello una reacción desproporcionada, como declarar lugar de memoria histórica el edificio de la Comunidad de Madrid, porque hubo calabozos al ser la Dirección General de Seguridad, obviando realidades como la checa de Porlier y provocar así tensiones y enfrentamientos que alejen los temas preocupantes de la realidad en la que vivimos, la vivienda, los precios de los productos de consumo o el incremento de la pobreza. Al final se busca imponer un modelo de conducta amoral donde los valores que sustenta la vida de las personas y de la sociedad, queden inermes y a merced de los mensajes que convengan al poder para su beneficio, pues eso es lo progresista.