Y la corrupción acampó en el Congreso

Los debates de esta semana en el Congreso de los Diputados, independientemente de los términos y retóricas utilizados, lo que realmente se ha puesto de ... manifiesto es la consagración de la corrupción moral, política e institucional de la mayoría parlamentaria. Mayoría construida desde la corrupción para satisfacer, no solo la soberbia de un personaje despreciable, sino para obtener beneficios económicos a cambio de asumir como realidad política y ética, en la configuración normativa y funcional de los poderes del Estado, la corrupción.

En la memoria histórica de España, que no la de Zapatero, quedará marcada esta Legislatura XV como la de la corrupción y todos los diputados que configuran la mayoría del gobierno, incluida la presidencia, figuraran en la relación de los corruptos y traidores a España. Es cierto que para los nacionalistas y terrorista será un orgullo, pero para socialistas y comunistas será un baldón que la sociedad tendrá en cuenta y le pasará factura cuan termine su mandato y vuelvan a la realidad de origen.

En todo este proceso de relatos políticos hay unos personajes que, independientemente de ser ridículos son tragicómicos, pues aúnan en su persona esa doble realidad cómica pero que resulta trágica habida cuenta del alcance de sus responsabilidades y decisiones. Tal vez sea el caso mas relevante la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado, que no para de tragarse sapos y alcanza los límites de la esquizofrenia política. Ya, sus mentiras y falsedades aburren y su intento de hacerse con el poder en Andalucía es sencillamente esperpéntico. No sé cómo esta señora va a defender en Andalucía la decisión de conceder a Cataluña los tributos fiscales para aumentar y consolidar desigualdades. Andalucía no podrá olvidar que una vez más se ha intentado acabar con su desarrollo económico, como se ha ido haciendo históricamente con los aranceles a favor de Cataluña y que acabaron con un incipiente pero consolidado modelo industrial de Andalucía desde el siglo XIX y XX, este último con el arancel Cambó y mas recientemente con el proteccionismo franquista a favor de Cataluña que, a costa del esfuerzo andaluz , era la región generadora de los ingresos en la balanza de pagos española, no vio recompensada esta realidad con inversiones en su territorio; es más, tuvieron que seguir sus gentes emigrando a Vascongadas y Cataluña para asegurar una subsistencia que tenía ganada por la trasferencia de capital de sus inmigrantes en el extranjero, por la exportación de su producción agroalimentaria y por las rentas del turismo que tenían en estas tierras su referente… y todo ello para asegurar la riqueza de una burguesía insolidaria y más recientemente la pervivencia en el poder de una banda de delincuentes.

Hace justamente dos años, el 13 de julio de 2023, escribía aquí una columna titula «Los establos de Augías» referida a uno de los 12 trabajo de Hércules, que se comprometió a limpiar los establos cargados de basura y que nunca se habían limpiado, de este rey de Élide en el Peloponeso. Hoy vuelve a tener actualidad, la basura parlamentaria que configura la mayoría del Congreso, la cual, permanece estabulada en sus escaños y apesebrada por el poder, produciendo una gran cantidad de estiércol normativo que daña los derechos básicos de la ciudadanía; pero pelea para no abandonar el pesebre ni para asearlo; pero más pronto que tarde alguien, a modo de Hércules, limpiará esos establos de cabestros aborregados y entonces se hará realidad esa expresión latina de «Vae victis» ¡Ay de los vencidos! que pronunciara el jefe galo Breno tras conquistar Roma. Pero no deja de ser cierto que una gran mayoría de los dirigentes se han asegurado el futuro como ya hicieron al final de la República Española sus antecesores; ellos emigrarán con sus capitales robados a Méjico, Venezuela, Costa Rica u otros paraísos, mientras que los pringados y voluntariosos tendrán que hacer frente a las dificultades de un estado destruido.