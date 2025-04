El cambio de los valores en la inspiración política

Con esto de los aranceles, los ciudadanos están siendo bombardeados con toda clase de opiniones, interpretaciones, amenazas, discursos apocalípticos y contradicciones, pero no aciertan a ... precisar sobre sus impactos directos o trasversales en el presente ni en el futuro de la estructura socioeconómica a distintos niveles de escalas ya sea regional, nacional o internacional. Bien es verdad que la impredecible conducta de Trump hace muy difícil cualquier augurio. Otra cosa es la toma de conciencia de lo que ocurre en grandes sectores de población que asisten expectantes e incluso impasibles al desarrollo de los acontecimientos, bastante desorientados por la manipulación informativa y que no les queda más remedio que esperar su desenlace sin alterar su ritmo de vida.

No deja de ser verdad que, la madre de todas las guerras económicas tiene su origen en Estados Unidos y China; las causas residen en sus modelos socioeconómicos y productivos. En el caso de Norteamérica, la política socioeconómica, ha estado inspirada en unos valores basados en el 'wokismo' y que se conocen con el acrónimo DEI (Diversidad, Equidad, Inclusión) que, a lo largo del tiempo y últimamente con la administración Biden, ha ido generando gastos totalmente improductivos, como la financiación del activismo y sobredimensionando empresas del sector público, creando así una deuda pública impresionante; paralelamente se han arruinado las bases productivas tradicionales del país, generando un déficit continuado de la balanza de pagos por las importaciones de bienes de capital y consumo. Por su parte China ha realizado una política muy restrictiva con respecto a las importaciones a la vez que muy agresiva en la producción de bienes de uso y consumo, ofertándolos al mercado a unos costes realmente imbatibles; basándose para ello en el pirateo del conocimiento productivo de los bienes fabricados, en el control de materias primas y energía, soslayando los costes de una adecuada gestión del impacto ambiental en los procesos de producción y fuera de un marco de responsabilidad social con los trabajadores.

En este esquema contextual, la reacción de una parte de las élites norteamericanas y del mismo pueblo se expresó en las pasadas elecciones, con una propuesta política basada en unos principios tradicionales que hicieron de los Estados Unidos una gran nación y que hoy inspiran esa política denominada MEI ( Mérito, Excelencia, Inteligencia) además de reconocer frente al ateísmo socialmente valorado, el modelo cultural del cristianismo como el asumido por Elon Musk, o públicamente manifestado por el vicepresidente D. Vance o el secretario de estado M. Rubio, que determina y afirma una nueva visión política de la administración Trump en lo ideológico y con una propuesta de gobierno basada en la recuperación económica del país, fundamentada en la reducción del gasto público, replanteo de la política arancelaria y favorecer las inversiones productivas, con el fin de bajar la deuda pública que comenzaba a ser inasumible. No sé si por error o conscientemente se ha apostado por la universalización de la política arancelaria, con unos índices de aplicación poco solventes y escasamente razonados, provocando incertidumbre y con ello miedo; lo que ha generado un efecto perverso en el esquema financiero internacional que, al final, ha obligado a la administración Trump a rectificar esta decisión política para dar paso a la negociación. No obstante, ha clarificado la situación económica de muchos países, así como las fortalezas y debilidades de sí mismos y de sus sistemas de alianzas. No podemos obviar que China ha caído en su trampa, pues al imponer altas tasas de reciprocidad arancelaria, dificultará mucho las importaciones de bienes y equipos necesarios para mantener su primacía productiva.

Con respecto a Europa hemos de ser conscientes de la situación de desventaja que tienen los EEUU, pues soportan unos fuertes aranceles a sus productos y encima tienen que atender a la defensa de Europa con cargo a su presupuesto. Situación generada por la burocracia europea y sus políticas redentoras de la humanidad que, esperemos, pueda ser solventada con negociaciones y con cambios en la inspiración política.