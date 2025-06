Pensando en Juan de Mairena

La Asociación Encuentro Democrático de Linares organiza para el próximo martes, veinticuatro de junio, la última charla-debate de esta temporada dedicada a la figura ... de Antonio Machado, en el ciento cincuenta aniversario de su nacimiento.

Siempre es un buen momento para recordar al gran poeta, pensador y hombre de su tiempo que fue Antonio Machado; él, que admiraba y amaba a su maestro Giner de los Ríos, aprendió de él a enseñar con la sencillez del ejemplo y de la palabra hecha vida. Felices quienes hemos conocido maestras y maestros que nos han ayudado a sacar y a cultivar nuestros talentos, a conformar nuestro espíritu crítico, a orientarnos en una profesión que, en bastantes casos, fue también enseñar, intentando imitarles en su vocación y su entrega. Recuerdo que Albert Camus dedicó una carta llena de cariño y gratitud a su maestro cuando recibió el premio Nobel y también me parecen elocuentes las palabras de María Zambrano, cuando dice que no tener maestros es no tener a quién preguntar, pero sobre todo no tener ante quién preguntarse.

Está claro, además, que las lecciones no solo las recibimos en el ámbito educativo, sino en la familia, en el grupo de amigas y amigos, en el sindicato, en el trabajo, en el partido, en los distintos espacios sociales y culturales de los que formamos parte; en todos ellos hay atesorada una experiencia que nos enseña, aunque por desgracia haya quien la ignore o incluso la desprecie muchas veces, por esa pretensión postmoderna de que la Historia empieza ahora…

Pero quiero hablar de Juan de Mairena, uno de los apócrifos de Antonio Machado, un maestro y alumno, a su vez, de Abel Martín, el otro apócrifo. De él había hablado Machado en la edición de Poesías Completas de mil novecientos veintiocho; después aparece, el diecinueve de noviembre de mil novecientos treinta y cuatro, en el Diario de Madrid y se traslada a otro periódico, El Sol, el diecisiete de noviembre de mil novecientos treinta y cinco; los artículos se convierten en libro, editado por Espasa-Calpe, en mil novecientos treinta y seis bajo el título Juan de Mairena. Sentencias, donaires y apuntes de un profesor apócrifo de Antonio Machado, pero aún después de la publicación, Juan de Mairena siguió vivo en las páginas de la revista Hora de España, desde su primer número, en enero de mil novecientos treinta y siete, hasta el último, en octubre de mil novecientos treinta y ocho.

Sabemos de Juan de Mairena que es, en palabras de su creador, «un filósofo amable, un poco poeta y un poco escéptico, que tiene para todas las debilidades humanas una benévola sonrisa de comprensión e inteligencia». Desde el respeto y el reconocimiento de sus alumnos, Juan de Mairena intenta sacudir la inercia de sus almas, arar el barbecho de su pensamiento y sembrar inquietudes… Les aconseja huir de escenarios, púlpitos, plataformas y pedestales, no perder nunca el contacto con el suelo, porque solo así tendrán una idea aproximada de su estatura y, con respecto a la política, sus palabras siguen siendo tan necesarias hoy como entonces: «La política, señores, es una actividad importantísima… Yo no os aconsejaré nunca el apoliticismo, sino, en último término, el desdeño de la política mala que hacen trepadores y cucañistas, sin otro propósito que el de obtener ganancia y colocar parientes. Vosotros debéis hacer política, aunque otra cosa os digan los que pretenden hacerla sin vosotros y, naturalmente, contra vosotros».

Hay momentos difíciles como los que estamos viviendo en España, de una vileza y miseria que se califican por sí solas, en los que buscamos la utopía en la memoria: en Machado y en Juan de Mairena; en la gente sencilla que ha luchado y sigue luchando por construir la vida frente a la explotación, la manipulación y la impostura. Posiblemente, como dice Felipe Alcaraz, le esperanza es lo último que nos hiere.