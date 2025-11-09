El látigo del amo

Comenta Compartir

He comentado, en alguna ocasión, la diferencia entre una idea y la ilusión de esa idea –la igualdad y la ilusión de la igualdad, por ... ejemplo-, porque pienso que, en este momento histórico en el que la imagen y la apariencia no solo influyen en la percepción que tenemos del mundo sino que la construyen, hay demasiadas ilusiones que se presentan como reales y no se trata, desde luego, de un sueño por el que merece la pena luchar o una utopía que nos invita a caminar de forma colectiva, sino una forma de ser y de estar en el mundo sin querer ver las condiciones materiales en las que nos movemos; debe ser por eso, como diría Juan Carlos Rodríguez, por lo que hablamos de vida cuando estamos hablando de vida capitalista, sin citar, claro está, la explotación, la plusvalía o la acumulación de capital. Sentimos la emoción, la ilusión, de creer que nos estamos construyendo a la medida que queremos y, para eso, es imprescindible pensar que somos libres: ése es el gran logro del capital en su fase neoliberal, tal y como ha señalado el filósofo Byung-Chul Han en la ceremonia de entrega del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades: «Uno se imagina que es libre, pero, en realidad, lo que hace es explotarse a sí mismo voluntariamente y con entusiasmo». Voluntariamente y con ganas, porque depende de cada cual ser un triunfador y hay que mostrar los éxitos, aunque sean pírricos, y una imagen perfecta para competir en el gran mercado-mundo. Yo creo que el capital estará encantado por haber inoculado esta convicción a muchas trabajadoras y trabajadores, a mucha gente sencilla: ya no necesita sacar el látigo para conseguir sus objetivos, porque, según las palabras del filósofo, la autoexplotación arrebata el látigo al amo, no para que no existan los azotes, sino para que cada cual se los propine libremente; puede hacerlo en forma de jornadas extenuantes, de consumo compulsivo, de cansancio crónico o de distintos tipos de malestar físico y síquico, pero todo ello, ojo, en nombre de su libertad. Desde luego, en esa relación capital-trabajo es difícil encontrar todo lo que ha movido a la Humanidad desde siglos, sin lo cual serían impensables las conquistas del Movimiento Obrero; por ejemplo, la conciencia de clase, el análisis de la formación social, el objetivo estratégico de transformación o la solidaridad.

Y ocurre así, porque quien se explota a sí mismo no tiene conciencia de estar explotado; porque no es fácil pararnos a analizar la realidad que nos rodea, por un exceso de pragmatismo o por falta de tiempo y porque el presentismo actual es un freno para pensar el futuro y, aún más, para soñarlo. Pero hay otra consecuencia perversa de esta falta de conciencia y esta forma de trabajar: la competitividad que frustra las relaciones entre compañeras y compañeros de clase y los convierte en potenciales rivales, pobres contra pobres en muchos casos, pero también compiten hasta el límite algunos supuestos triunfadores en empresas y proyectos en los que cada vez se les exige más para alimentar al monstruo insaciable del capital; lo vemos, por ejemplo, en la película La punta del iceberg, dirigida por David Cánovas en dos mil quince, y presumo que la situación no ha cambiado a mejor en los últimos diez años. La libertad, como proclama don Quijote, es uno de los más hermosos dones que a los hombres dieron los cielos… Y así será, si es lo contrario de la explotación en cualquiera de sus formas, si se sustenta en la igualdad y la solidaridad y no es concebida como un privilegio, sino como un derecho universal; de ningún modo, es esa ilusión de libertad que nos hace víctimas, aunque el poder despliegue todas sus armas de seducción y complicidad para convencernos de lo contrario. Porque no se trata –pienso yo- de que el látigo cambie de mano, sino de hacerlo desaparecer.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión