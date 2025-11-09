Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Byung-Chul Han. Raúl Terrel / Europa Press
Tribuna

El látigo del amo

Y ocurre así, porque quien se explota a sí mismo no tiene conciencia de estar explotado; porque no es fácil pararnos a analizar la realidad que nos rodea, por un exceso de pragmatismo o por falta de tiempo.

Ana Moreno Soriano

Jaén

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:21

Comenta

He comentado, en alguna ocasión, la diferencia entre una idea y la ilusión de esa idea –la igualdad y la ilusión de la igualdad, por ... ejemplo-, porque pienso que, en este momento histórico en el que la imagen y la apariencia no solo influyen en la percepción que tenemos del mundo sino que la construyen, hay demasiadas ilusiones que se presentan como reales y no se trata, desde luego, de un sueño por el que merece la pena luchar o una utopía que nos invita a caminar de forma colectiva, sino una forma de ser y de estar en el mundo sin querer ver las condiciones materiales en las que nos movemos; debe ser por eso, como diría Juan Carlos Rodríguez, por lo que hablamos de vida cuando estamos hablando de vida capitalista, sin citar, claro está, la explotación, la plusvalía o la acumulación de capital. Sentimos la emoción, la ilusión, de creer que nos estamos construyendo a la medida que queremos y, para eso, es imprescindible pensar que somos libres: ése es el gran logro del capital en su fase neoliberal, tal y como ha señalado el filósofo Byung-Chul Han en la ceremonia de entrega del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades: «Uno se imagina que es libre, pero, en realidad, lo que hace es explotarse a sí mismo voluntariamente y con entusiasmo». Voluntariamente y con ganas, porque depende de cada cual ser un triunfador y hay que mostrar los éxitos, aunque sean pírricos, y una imagen perfecta para competir en el gran mercado-mundo. Yo creo que el capital estará encantado por haber inoculado esta convicción a muchas trabajadoras y trabajadores, a mucha gente sencilla: ya no necesita sacar el látigo para conseguir sus objetivos, porque, según las palabras del filósofo, la autoexplotación arrebata el látigo al amo, no para que no existan los azotes, sino para que cada cual se los propine libremente; puede hacerlo en forma de jornadas extenuantes, de consumo compulsivo, de cansancio crónico o de distintos tipos de malestar físico y síquico, pero todo ello, ojo, en nombre de su libertad. Desde luego, en esa relación capital-trabajo es difícil encontrar todo lo que ha movido a la Humanidad desde siglos, sin lo cual serían impensables las conquistas del Movimiento Obrero; por ejemplo, la conciencia de clase, el análisis de la formación social, el objetivo estratégico de transformación o la solidaridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  2. 2 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  3. 3 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza
  4. 4 Aemet ya avanza cuándo habrá 28 grados en Granada y un 95% de lluvias
  5. 5

    Rayan Zinebi, inconvocable con el primer equipo del Granada CF hasta enero
  6. 6 Dos granadinos recorren Marruecos en todoterreno para repartir material escolar y juguetes entre los niños
  7. 7

    El PP de Granada gana peso con dos representantes en la cúpula del PP andaluz
  8. 8

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  9. 9 La granadina Greening lanza una OPA sobre EiDF para crear un líder global en renovables
  10. 10

    La investigación paralela del Ayuntamiento por las oposiciones señala a ocho policías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El látigo del amo

El látigo del amo