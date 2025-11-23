El crimen que no cesa

Comenta Compartir

Cada vez que aparece la noticia de un nuevo crimen machista, me pregunto cuánto vale la vida de una mujer, cómo esa vida que tiene ... un nombre –con sus luchas, sus sueños y sus esperanzas- puede ser arrebatada y quedar convertida en una trágica cifra en las estadísticas de violencia cada año, mientras el patriarcado sigue campando a sus anchas. Desde la solidaridad de género y con la mejor voluntad, nos preguntamos qué falló en la protección, por qué no denunció a tiempo, por qué no tenía medios para abandonar a su maltratador, por qué se sentía tan humillada y dominada que no era capaz de salir del infierno. Analizamos las consecuencias –los distintos tipos de violencia económica, social, sexual- y vemos la punta del iceberg que enseña en la muerte su rosto más pavoroso, pero sabemos que la causa de la violencia es el patriarcado institucionalizado, ese poder que sabe aliarse perfectamente con el poder económico y con el poder político, para que las mujeres ocupemos el lugar que los hombres han pactado entre ellos. Es verdad que no todo les sale redondo; que el Movimiento Feminista ha conquistado derechos inimaginables hace siglos y por los que muchas mujeres perdieron su salud, su libertad y hasta su vida; que hay hombres que se han incorporado a la causa feminista y luchan con nosotras y que no hay proyecto de transformación política al margen de las mujeres, aunque sigamos reivindicando la revolución pendiente en el objetivo y en el proceso.

Pero el patriarcado forma parte de la ideología dominante que, como bien sabemos, siempre es la ideología de la clase dominante y, a pesar de que tratamos de llevar el feminismo como conquista de la igualdad y como derecho inalienable, a todos los terrenos –cultural, político, laboral, doméstico, mediático y jurídico- siempre es una lucha desigual, porque al poder se le abren ventanas por las que penetra ampliamente su discurso machista y retrógrado, mientras el feminismo sigue golpeando muros y abriendo grietas por donde introducir las ideas de igualdad y sororidad que mueven a las mujeres para hacer del mundo un lugar digno, donde la vida esté en el centro. Y sabemos que no es fácil, porque el patriarcado, como diría Simone de Beauvoir, cuenta con cómplices incluso entre las mujeres –igual que el capital tiene cómplices entre la clase trabajadora, por otra parte- pero que nadie se llame a engaño: las feministas no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás y estamos dispuestas, por el contrario, a construir la más amplia respuesta contra el machismo en sus múltiples caras, la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y el negacionismo de la ultraderecha. Y lo estamos haciendo, porque el mundo no puede avanzar sin nosotras; tenemos referencias en las mujeres que en algún momento de la Historia se preguntaron por qué no tenían los mismos derechos que los hombres; en las mujeres –artistas, obreras, militantes políticas, profesionales, ecologistas, sindicalistas, cuidadoras y activistas por una sociedad convivida y compartida- y una gran experiencia de lucha en el Movimiento Feminista organizado que nos convoca para conmemorar fechas importantes de nuestra historia, como el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el próximo veinticinco de noviembre, para celebrar juntas la conquista de los derechos que vamos consiguiendo y exigir que puedan ejercerlo todas las mujeres en todos los lugares del mundo y, sobre todo, para seguir golpeando día a día los muros del patriarcado, profundizando las grietas que abrimos para que entre la luz de una aurora violeta, para acabar con siglos de poder patriarcal y que hombres y mujeres podamos vivir libres e iguales. Para que no tengamos que seguir hablando, indignándonos y lamentándonos por el crimen que no cesa.

