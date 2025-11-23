Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El crimen que no cesa

El feminismo sigue golpeando muros y abriendo grietas por donde introducir las ideas de igualdad y sororidad que mueven a las mujeres para hacer del mundo un lugar digno, donde la vida esté en el centro.

Ana Moreno Soriano

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:51

Cada vez que aparece la noticia de un nuevo crimen machista, me pregunto cuánto vale la vida de una mujer, cómo esa vida que tiene ... un nombre –con sus luchas, sus sueños y sus esperanzas- puede ser arrebatada y quedar convertida en una trágica cifra en las estadísticas de violencia cada año, mientras el patriarcado sigue campando a sus anchas. Desde la solidaridad de género y con la mejor voluntad, nos preguntamos qué falló en la protección, por qué no denunció a tiempo, por qué no tenía medios para abandonar a su maltratador, por qué se sentía tan humillada y dominada que no era capaz de salir del infierno. Analizamos las consecuencias –los distintos tipos de violencia económica, social, sexual- y vemos la punta del iceberg que enseña en la muerte su rosto más pavoroso, pero sabemos que la causa de la violencia es el patriarcado institucionalizado, ese poder que sabe aliarse perfectamente con el poder económico y con el poder político, para que las mujeres ocupemos el lugar que los hombres han pactado entre ellos. Es verdad que no todo les sale redondo; que el Movimiento Feminista ha conquistado derechos inimaginables hace siglos y por los que muchas mujeres perdieron su salud, su libertad y hasta su vida; que hay hombres que se han incorporado a la causa feminista y luchan con nosotras y que no hay proyecto de transformación política al margen de las mujeres, aunque sigamos reivindicando la revolución pendiente en el objetivo y en el proceso.

