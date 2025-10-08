Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cuando el cuerpo habla antes que la enfermedad

«En los últimos años, la ciencia ha dado un paso de gigante hacia lo que conocemos como medicina de precisión, una forma de entender la salud que busca comprender las particularidades de cada paciente»

Ana Isabel Tristán Hernández

Investigadora postdoctoral de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Experimentales de la UAL

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:45

En un mundo donde todo son prisas, en el que pedimos resultados al instante y respuestas inmediatas, el diagnóstico médico no debería hacerse esperar. En ... muchos casos, detectar una enfermedad a tiempo marca la diferencia entre un tratamiento eficaz y una oportunidad perdida. Sin embargo, la medicina tradicional a veces llega tarde: cuando los síntomas ya han hecho ruido. En los últimos años, la ciencia ha dado un paso de gigante hacia lo que conocemos como medicina de precisión, una forma de entender la salud que busca comprender las particularidades de cada paciente. Porque cada cuerpo tiene una huella metabólica única compuesta por miles de moléculas que cambian cuando algo no va bien. Aprender a interpretarlas es, en cierto modo, aprender a escuchar al organismo antes de que sea tarde.

