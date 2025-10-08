Cuando el cuerpo habla antes que la enfermedad

En un mundo donde todo son prisas, en el que pedimos resultados al instante y respuestas inmediatas, el diagnóstico médico no debería hacerse esperar. En ... muchos casos, detectar una enfermedad a tiempo marca la diferencia entre un tratamiento eficaz y una oportunidad perdida. Sin embargo, la medicina tradicional a veces llega tarde: cuando los síntomas ya han hecho ruido. En los últimos años, la ciencia ha dado un paso de gigante hacia lo que conocemos como medicina de precisión, una forma de entender la salud que busca comprender las particularidades de cada paciente. Porque cada cuerpo tiene una huella metabólica única compuesta por miles de moléculas que cambian cuando algo no va bien. Aprender a interpretarlas es, en cierto modo, aprender a escuchar al organismo antes de que sea tarde.

Ahí es donde entra la metabolómica, una disciplina que estudia el conjunto de metabolitos, pequeñas moléculas que circulan por nuestro cuerpo y reflejan en tiempo real lo que ocurre en su interior. Entre las herramientas más poderosas para hacerlo se encuentra la resonancia magnética nuclear (RMN), una técnica no invasiva que permite observar, a través de espectros, cientos de compuestos simultáneamente a partir de una pequeña cantidad de suero sanguíneo, orina o incluso saliva. Todo ello constituye una auténtica ventana abierta al metabolismo humano, donde cada espectro revela, en una sola imagen, un conjunto de señales que representan metabolitos en armonía o en desequilibrio. Interpretarlas exige un trabajo minucioso, en el que la química, la bioestadística y la informática se unen para traducir esas imágenes en datos, y esos datos, junto con la información clínica de cada paciente, en conocimiento para guiar el diagnóstico médico.

Desde la Universidad de Almería, un grupo de investigadores trabaja precisamente en esa frontera entre la química y la medicina. A través de la metabolómica mediante RMN, se han desarrollado estudios que buscan biomarcadores (o señales moleculares tempranas) capaces de adelantar el diagnóstico de enfermedades complejas. Entre los estudios más relevantes destaca el dedicado al cáncer colorrectal, en colaboración con el Hospital Virgen de las Nieves (Granada), cuyo objetivo es identificar perfiles metabólicos que distingan las fases más agresivas del tumor y ayuden a personalizar los tratamientos. En una enfermedad tan devastadora, un diagnóstico a tiempo es clave para la supervivencia de los pacientes.

Durante la pandemia, este mismo enfoque permitió estudiar los efectos del COVID-19 en el metabolismo de pacientes hospitalizados en el Hospital Universitario Torrecárdenas, revelando alteraciones que podrían explicar por qué algunas personas superaban la enfermedad fácilmente mientras otras sufrían complicaciones graves. Otros proyectos en marcha, en colaboración con el mismo hospital, abordan el ictus en adultos jóvenes, un tipo de accidente cerebrovascular sin causa aparente que afecta a personas en plena etapa productiva. Gracias a la metabolómica, se pretende desentrañar qué desequilibrios bioquímicos podrían estar detrás de estos casos, abriendo la puerta a estrategias de prevención y diagnóstico más eficaces.

Estos avances no son fruto de la casualidad. Detrás hay años de investigación, colaboración y esfuerzo compartido. Desde los laboratorios de la Universidad de Almería se generan datos que, tras análisis estadísticos exhaustivos y el uso de técnicas de machine learning, se transforman en conocimiento útil para médicos y, en última instancia, para la sociedad.

La ciencia no siempre es inmediata, pero su propósito sí es urgente: mejorar la vida de las personas. Si algo nos enseña la metabolómica es que el futuro de la medicina no está solo en curar, sino en comprender antes de tiempo. Escuchar al cuerpo antes de que grite. Y, en un mundo lleno de prisas, aprender a diagnosticar sin esperar. El reto ahora es trasladar este conocimiento a la práctica clínica, integrando la metabolómica en hospitales y programas de salud pública para acercarla a la realidad. Porque cada avance en el laboratorio es un paso más hacia una medicina más humana, más temprana y más precisa.