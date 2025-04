Tan vulnerables

El gran apagón que hemos sufrido en toda España, inédito, provocó una alucinación casi de cataclismo y nos sumió en una inquietante sensación de vulnerabilidad ... que debiera hacernos reflexionar. Lo dijo Blaise Pascal: «El hombre no es más que una caña, la más frágil de la naturaleza, pero es una caña que piensa». Pero nos cuesta razonar sobre nuestro recorrido y sus derivas. Vamos de sobrados, sintiéndonos seguros, invulnerables. Y de pronto la realidad nos abofetea, y nos pone delante de nuestra fragilidad. El gran apagón nos vuelve a recordar excepcionalmente nuestra endeblez, ese frágil quicio que nos lleva del ufano alirón al gemido. Se abrieron las cancelas de la oscuridad. Aullaron los lobos del apocalipsis. Los espejos, los escaparates, saltaron con un trueno enajenado y el alma se quedó en vilo, aterida, sintiéndose desolada sin su noria de insaciables apetencias, sin sus fanfarrias, sin envolturas de papel tissue, sin sueños encandilados abducidos por discursos prosopopéyicos y mojiganga de mascarada. Todo nuestro universo tan hollywoodense se vuelve mínimo huerto de zarzales. Y los besos, tan ardorosos y atrevidos, se han vuelto espinosa espuma y helado mármol. Todo eso por creernos invulnerables, inmunes a la desnudez, exentos del pensamiento crítico, del vuelo alto de la mirada instruida.

Ser vulnerable es la condición que hace posible toda nuestra experiencia humana. Audre Lorde escritora estadounidense afroamericana escribe: «Había conocido el dolor y lo había sobrevivido. Solo me quedaba darle voz, compartirlo para usarlo, para que el dolor no fuera malgastado». La vulnerabilidad en definitiva es constructiva y por lo tanto no tiene un núcleo necesariamente caústico, no debemos tomarla como la susceptibilidad de ser atacado o herido, sino que es sinónimo de «afectar» o, mejor, «ser afectado». Nuestra condición de ser vulnerables como humanos reside en estar abiertos al mundo, a que nos pasen cosas, buenas o malas.

El escritor Álvaro Pombo, al recibir el premio Cervantes, dedicó su discurso a la fragilidad tanto en la obra de Miguel de Cervantes como en nuestras propias vidas. Fenomenología de la fragilidad, era el título de su disertación que repasaba momentos frágiles en los protagonistas del Quijote. También hizo referencia a «la fragilidad inquebrantable» del licenciado convertido en vidrio que Cervantes relató en una de sus Novelas Ejemplares. Habló (a través de Mario Crespo, colaborador y amigo del autor, que leyó su discurso) de «la fragilidad del ser humano ante las más diversas instituciones que parece que no le amparan a uno, en una sociedad cada vez más ininteligible». Pombo dijo que Ortega y Gasset señaló que Miguel de Cervantes fue un hombre «profundo y pobre», a lo que añadió que es «es muy posible que para alcanzar la grandeza en España, para superar la fragilidad, tengamos todos que llegar a la profundidad y la pobreza». Señalaba que podemos decir hoy que 'Dios bendiga a Cervantes' y esta es una invocación «para que Dios y el propio Cervantes nos bendigan en las múltiples fragilidades y tarumbancias de nuestro descabalado siglo XX y XXI.»

Un gran silencio abate la noche. Tiembla la vela que cree que es la última luz que arde en el estanque umbroso que hemos alimentado ciegamente durante tanto tiempo. ¡¡Ay!! Qué día, que nos revela, como un manotazo en la cara del pulso, que el frívolo camino es un vano empeño. El cielo se ha puesto todo negro y profundamente inquiriente, Y nos quedamos callados, sin respuestas, esperando que alguien suba el magnetotérmico. En la plaza diviso una inmensa hoguera en que arde la luz de la razón.

Leo versos del libro Fragilidad (Premio Loewe 2020).de Diego Doncel: «El temblor de tus manos, el temblor de tu boca/ y de tus ojos me hablan de la ternura y de la fragilidad. Sí, la lanzada me descubre vulnerable, pero en su herida sangro una luz por la que la primavera asoma».